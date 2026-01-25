Como lo marca la tradición del Herrerismo, desde 1996, ese sector del Partido Nacional (PN) este sábado realizó su encuentro con dirigentes y militantes en La Paloma (Rocha), que estuvo marcado por fuertes críticas al gobierno del Frente Amplio (FA) encabezado por el presidente Yamandú Orsi.

El exsenador Luis Alberto Heber, líder del Herrerismo, fue uno de los platos fuertes de la oratoria y habló más de media hora. Al principio recordó que el expresidente Luis Lacalle Pou “usó estos encuentros, que antes eran de exclusividad del Herrerismo”, y se hicieron “actos monumentales”. Señaló que luego de que ganaron la elección (en 2019) “no faltaba nadie, y si alguno era antiherrerista”, igual asistía a esos eventos. “Sin perjuicio de eso, a nosotros nos alegra que esto sea un mojón”, acotó.

“¿Vieron que ahora todo el mundo se acuerda de [Luis Alberto de] Herrera? Todos hablan del Herrerismo y de Herrera. ‘Ni la sovietización de las patrias ni una estrella más en la bandera de ningún imperialismo’, empezaron los de izquierda, que antes nos decían ‘los blancos son herreristas’, como si fuera una mala palabra, cuando para nosotros es un gran orgullo ser herreristas”, señaló Heber, al referirse a la situación internacional. Sostuvo que ahora se pusieron “de moda”, pero “parcialmente”, porque “no hablan de la sovietización de las patrias americanas”.

“Para nosotros, en el tema de Venezuela es fundamental la autodeterminación de su pueblo. El pueblo de Venezuela opinó y votó, y esa autodeterminación no fue respetada. Mal se puede pedir que no se intervenga, y creo que hay un agujero a nivel del derecho internacional, para proteger los pronunciamientos de esos pueblos. Nosotros no justificamos ni defendemos ni estamos de acuerdo con la intervención; por supuesto que no estamos de acuerdo con la intervención militar. Pero no olvidemos que no hay acciones para poder forzar a un gobierno dictatorial, que sojuzga a su pueblo y lo esclaviza, que persigue e implementa el terrorismo de Estado del que tanto hablan”, sostuvo.

Por lo tanto, Heber dijo que se alegran de que haya caído Nicolás Maduro, que “haya caído una dictadura y que haya esperanza para el pueblo de Venezuela”. Pero aclaró que seguirán “muy de cerca ese proceso”, porque no quieren “otra Cuba”; subrayó que “también están los días contados para ese régimen; ojalá que así sea”.

El líder herrerista señaló que les preocupa que “ya no hay respeto por los tratados comerciales en el mundo, se han tirado todos los tratados comerciales a la basura”, y que el derecho intencional “está en serios cuestionamientos”; por lo tanto, se debe defender porque “defiende a los chicos frente a la prepotencia de los grandes”. “No podemos darle la partida de defunción al derecho internacional, tenemos que insistir con que tiene que regir. Pero ojo, tenemos que estar alerta frente a esta situación, y el gobierno ha sido errático en todos estos temas. Se ha alineado directamente con el Brasil de [Luiz Inácio] Lula [da Silva] de una manera servil, que realmente me asombra. No ha tenido la personalidad ni el buen criterio de tomar acciones diferentes”, sostuvo.

Heber aclaró que “muchos de estos organismos multilaterales implementan agendas que inciden en nuestro país”, que al Herrerismo le preocupan y de las que están en contra, como “la cultura woke y la agenda 2030”. “No estamos de acuerdo con esa concepción, pero de ahí a hacer un nuevo orden mundial en función de los elegidos del presidente de Estados Unidos [Donald Trump] creo que dista mucho. Nosotros tenemos que insistir en los organismos internacionales para que se respete la soberanía de nuestros pueblos, que se resisten a que desde el Olimpo se nos impongan culturas y políticas”, sentenció.

Rodríguez y el pedido de renuncia a Negro

En el evento estuvo presente el senador blanco Martín Lema, que hace pocos meses anunció su escisión, junto con varios dirigentes más, de Aire Fresco, el grupo que encabeza el excandidato Álvaro Delgado, para liderar un nuevo sector dentro del PN, cuyo nombre aún no se ha hecho público. No es la primera vez en esta nueva etapa que Lema muestra un acercamiento al Herrerismo. Cuando le llegó el turno de hablar al diputado Juan Martín Rodríguez, saludó “a todos los compañeros y amigos que no pertenecen al Herrerismo”, pero que “muy íntimamente son parte, y sienten y profesan la idea del Herrerismo”, y mencionó a varios de esos dirigentes, entre ellos, Lema.

Ya centrado en el discurso político, Rodríguez señaló que está terminando el primer año de gestión del nuevo gobierno del FA, y que está “convencido” de que los votantes que fueron “determinantes” para que la coalición de izquierda ganara la elección “hoy se sienten engañados, defraudados y traicionados por el presidente Orsi, y de ahí para abajo”. “Porque se votó a un gobierno que, a pocos días del balotaje, su candidato a presidente dijo que no iban a aumentar impuestos ni a poner nuevos. Y la realidad es que pasaron seis meses desde que asumió y nos mandaron cinco impuestos nuevos con el presupuesto. Después, nos mandaron la nueva liquidación del Fonasa, que afecta a los trabajadores que tanto dice defender la izquierda”, subrayó.

Rodríguez aseguró que “se les está robando a los trabajadores, porque esa plata que el Estado retuvo es plata que se les descontó y que no se les devuelve, y eso en todas las escuelas del país se llama robo”. “El gobierno de nuestro país les está robando la plata a los trabajadores, por una sola razón: al FA le resulta muy difícil gobernar si no tiene la caja llena”, sostuvo. Agregó que de la mano de eso vino la suba de tarifas, que en el caso de OSE “es más que aumento”, y luego vino la actualización para calcular el IRPF y el IASS.

Más adelante, el diputado se refirió al accidente de tránsito que protagonizó el ministro del Interior, Carlos Negro, y al pedido de renuncia que hicieron algunos dirigentes de la oposición. “No es el PN, ni el Herrerismo ni la oposición que pide la renuncia; su propia vergüenza lo debería llevar a renunciar. Porque, por supuesto, nadie está libre de un accidente de tránsito, pero, lamentablemente, todos estamos expuestos. Ahora, a mí que no me vengan con que el ministro del Interior no tiene una persona que le diga cuándo se le vencen los documentos”, señaló.

Por último, Rodríguez señaló que, “como las cosas se alinean”, este miércoles, “si sigue siendo ministro”, Negro comparecerá ante la Comisión Permanente del Parlamento, por otros temas (el estado de la seguridad pública, entre otros). “Va a tener que dar la cara y explicar. Capaz que va con la custodia que no tenía y que tenía que tener. ¿Por qué no tenía la custodia?”, finalizó.