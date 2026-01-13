Este martes, la mesa permanente de seguimiento del déficit hídrico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se reunirá con el objetivo de anunciar algunas medidas para los productores afectados. En los últimos días, la situación crítica en algunas zonas del país llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de declarar la emergencia agropecuaria. Sin embargo, las lluvias del pasado fin de semana cambiaron las perspectivas.

“Es difícil declarar una emergencia agropecuaria con esta lluvia [que fue] importante, pero veremos mañana, entre todos, cuál es el camino a seguir”, expresó este lunes en una rueda de prensa el titular del MGAP, Alfredo Fratti. El ministro señaló que para “tomar medidas no es estrictamente necesario declarar la emergencia agropecuaria”, si bien apuntó que el gobierno no descarta “ninguna herramienta”.

Por su parte, el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, declaró a Telemundo que para aquellas zonas en las que hay dificultades en la alimentación de animales se puede “pensar en algún complemento de alimentación, [ya sean] fardos o ración”. Señaló que también hay opciones vinculadas a “otras esferas del Estado”, como, por ejemplo, la postergación de pagos en el Banco de Previsión Social (BPS) o “algunas herramientas” del Banco República.

“Un día solo de lluvia no da para revertir la situación”

El MGAP está haciendo el seguimiento de la situación hídrica por intermedio del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). El Inumet trabaja sobre las distintas variaciones atmosféricas; en ese sentido, por lo pronto, lo más destacado tiene que ver con el anuncio de una probabilidad “media” de lluvias para el próximo jueves.

Al INIA, en tanto, le corresponde evaluar la situación hídrica en los suelos. La coordinadora de la Unidad de Sistemas de Información y Transformación Digital del instituto, Guadalupe Tiscornia, dijo a la diaria que, si bien las lluvias recientes “vienen muy bien”, hubo un fenómeno “bastante desparejo”. A modo de ejemplo, mencionó que se registraron más de 96 milímetros en Las Brujas (Canelones) y un poco más de 20 milímetros en La Estanzuela (Colonia).

Asimismo, Tiscornia apuntó que “un día solo de lluvia no da para revertir la situación de déficit que había”, si bien destacó que, con los pronósticos de lluvias para esta semana, se puede pensar en que “la situación empieza a revertirse”.

“Hay daños que no se pueden revertir”

Las gremiales agropecuarias nucleadas en Campo Unido le habían manifestado la semana pasada al MGAP su pretensión de que se declarara la emergencia agropecuaria. Sin embargo, luego de las precipitaciones del fin de semana, hay un reconocimiento de que la situación ha cambiado.

El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, dijo a la diaria que las lluvias generaron “mucha acumulación de agua en el perfil de suelo”. Por su parte, el presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Pablo Perdomo, dijo a la diaria que “estas aguas alivian 15 días”.

“La información primaria indica que llovió en toda la cuenca [lechera]; en muchas zonas, arriba de 100 milímetros. Fue un agua muy larga, por lo tanto, se absorbió muchísimo a nivel de suelo”, afirmó, en tanto, Álvaro Quintans, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, a radio Monte Carlo.

De todos modos, Normey dijo que “lo más complejo” es el hecho de que “no hubo casi escurrimiento” del agua, por lo que no se pudo “terminar de solucionar” la situación de las reservas de aguas superficiales.

Tanto en la Federación Rural como en la CAF coinciden en que, a pesar de la ayuda del ciclón extratropical, “hay daños que no se pueden revertir”. En este sentido, tanto Normey como Perdomo señalan que la situación amerita medidas puntuales, al margen de la declaración –o no– de emergencia agropecuaria. “Entendemos que debería iniciarse el corrimiento de algunos vencimientos, como el del BPS, así como el diferimiento de los pagos del Fondo de Emergencia [Agropecuaria] de la seca de 2022-2023”, planteó Perdomo.

“Hay que tomar medidas que no necesiten la declaración de emergencia; luego de la lluvia habrá que evaluar zonas, tipos de productores, rubros… Pero hay una parte que necesita ciertas medidas de alivio para poder mitigar y hacer más llevadero este momento”, agregó Normey.

“Lo que está en la tapa del libro son los corrimientos de los vencimientos de impuestos, y después todo el capítulo financiero; creo que hay mucha cosa por hacer”, afirmó el presidente de la Federación Rural. “La idea es que los productores puedan seguir adelante sin grandes pérdidas patrimoniales y sin grandes complicaciones financieras”, resaltó.