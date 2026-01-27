El sábado, sobre las 20.00, tres adolescentes privados de libertad se fugaron del centro Espacio de Tratamiento Transitorio Integral del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), ubicado en Bulevar Artigas y General Flores.

En un comunicado emitido el domingo, el directorio del Inisa señaló que la fuga se produjo cuando funcionarios del instituto estaban interviniendo “ante una agresión de alto riesgo contra uno de los adolescentes” del centro, y que fue ese contexto del que los jóvenes “se valieron para darse a la fuga”.

Este martes, en el marco de la firma del convenio entre el Inisa y el Ministerio de Defensa Nacional para brindar actividades educativas a los jóvenes privados de libertad, el presidente de la institución, Jaime Saavedra, fue consultado en rueda de prensa sobre si hay novedades en el caso de la fuga, pero prefirió no dar detalles.

En cambio, relató que el domingo posterior a lo sucedido, el Inisa se hizo presente en el centro, y a partir de eso, “se tomaron las decisiones que como Inisa teníamos que tomar”, y se “iniciaron las investigaciones que se tenían que iniciar”. Señaló que “hay otra dimensión policial donde se están haciendo las cosas que se tienen que hacer”, y aclaró que “hay que esperar un poco para conversar” y “para consolidar la información”. “En la medida en que la información se vaya consolidando, obviamente que vamos a hablar de todo lo que pasó”, apuntó.

“Lo único que puedo decir en este momento es lo que me provoca a mí como presidente del Inisa, y creo que es lo que le provoca a todo el directorio, tenemos un enojo enorme. Yo estoy muy embroncado, muy fastidiado, y la verdad que son esos momentos que te llenan de frustración y de rebeldía porque no nos pueden pasar esas cosas”, lamentó.

En ese sentido, aseguró que el Inisa venía “muy bien” y que el año pasado no tuvieron casos de fugas. “Yo creo que por algunos errores propios y por algunos errores también asociados a las instituciones con las que nosotros trabajamos para resolver el tema de la seguridad, se produjo este evento, que es un bochorno”, subrayó.