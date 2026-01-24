Como ya es tradicional en enero, este sábado el herrerismo tendrá su encuentro anual en La Paloma, en su trigésima edición. Pero no será la única actividad blanca del fin de semana, dado que el domingo se reunirá Alianza País, el sector del Partido Nacional (PN) más votado en las últimas elecciones, en Atlántida. La idea de ambos encuentros es similar: pasar raya a casi un año de asumido el gobierno de Yamandú Orsi y esbozar la agenda del año que acaba de empezar, e incluso comenzar a pensar en la estrategia electoral con la mira puesta en 2029.

La reunión herrerista de este año se enmarca en un verano cargado de agenda política y de “errores comunicacionales” del gobierno, en la opinión del diputado Juan Martín Rodríguez, que destacó, entre otros, el episodio que terminó con la renuncia de los directores de la Caja de Profesionales designados por el Poder Ejecutivo y los cambios en la devolución del Fonasa y el cálculo de la base de prestaciones y contribuciones. “Yo creo que en varias situaciones el factor común que termina existiendo es la mala forma en que el gobierno comunica o decide comunicar las cosas”, afirmó Rodríguez, en una suerte de adelanto de lo que será su discurso este sábado en Rocha.

Pero aparte de un análisis y balance de lo que viene siendo el primer año del actual gobierno del Frente Amplio, en el encuentro herrerista debería estar presente una evaluación de “cómo se paró el PN, pero en particular el herrerismo, en los principales hitos parlamentarios y extraparlamentarios que han habido en este primer año”, consideró el legislador.

En prospectiva, el sector tiene que “comenzar a analizar cuál va a ser el posicionamiento hacia adelante”, con proyección electoral, sostuvo Rodríguez. “En el herrerista siempre tiene que estar presente la vocación de ser gobierno. Y para ser gobierno hay que ganar elecciones”, enfatizó. En ese sentido, adelantó que este fin de semana estarán sobre la mesa las primeras “señales de la construcción de un espacio superador” para competir en la interna nacionalista, “donde el herrerismo sea una de las patas o una de las columnas”.

El domingo, la reunión de Alianza País también girará en torno al posicionamiento del sector de cara al futuro: “Encerrados no podemos estar, el mundo gira y tenemos que estar atentos a los cambios, y esas cosas se tienen que organizar. El objetivo es hacer calendario, hacer agenda, por lo menos en lo personal”, indicó el senador Sebastián da Silva, de Espacio 40, que planteó una metáfora para resumir el espíritu de su intervención: “Yo voy a hacer un énfasis en la cacería del lobo y el tigre. Los lobos cazan en manada, el tigre caza solo. Y el lobo, cuando sale, sale al descampado, en invierno, y cuida a su familia... El tigre es bastante más solitario. Nosotros tenemos que ser más lobos que tigres”, evaluó, en referencia al rol de la oposición.

En la misma línea, Da Silva consideró que al ganar “la mayoría del PN no hay tiempo para cuidar piernas; tenés que llegar a los cinco años con un desgaste... Hasta ahora eso ha estado arriba de la mesa y es bastante visible”, evaluó. En cuanto a qué temas pondrán los referentes de Alianza País en el centro de sus discursos, apuntó que “hay muchos problemas en Uruguay”, por lo que “hay algunos que van a poner énfasis en la circunstancia de seguridad, otros en el atraso cambiario, otros en la separación de poderes, otros en los ajustes fiscales”.

Lacalle Pou a la cancha

Como tercer punto de lo que será su intervención de este sábado, Rodríguez marcó la “predisposición” de retomar la instancia de presentación de propuestas al gobierno que hizo Luis Lacalle Pou entre 2016 y 2018, cuando era senador, cada 2 de marzo. En ese sentido, consultado sobre las recientes declaraciones del expresidente Luis Lacalle Herrera en cuanto a que Lacalle Pou –su hijo– volverá a tener presencia pública en la política este año, luego de tomarse un año sabático, Rodríguez dijo que “por supuesto” que el exmandatario “va a ser recibido con los brazos abiertos para la lucha bien entendida, la disputa político-electoral”, cuando él lo defina. Pero advirtió: “Lo que no puede el PN es caer en la lacallepoudependencia”.

“Cuando él defina [volver], no puede ponerse a armar el partido, los sectores ya tenemos que tener el músculo, la máquina aceitada, la máquina preparada”, razonó Rodríguez.

En una línea similar, Da Silva expresó que “es una buena noticia” que Lacalle Pou vuelva a la cancha, pero sostuvo: “Yo no puedo sentarme a esperar las decisiones de vida que tome Luis. No voy a estar mandándole un Whatsapp para ver si salgo o no a criticar el Sucive”, ejemplificó, en alusión a la polémica que protagonizó en los últimos días al invitar a los contribuyentes a “rebelarse” en el pago de las multas. No obstante, el senador resaltó que el expresidente “es un activo nacional e internacional” que “va más allá de los blancos”, que tiene que estar “imaginando el país que eventualmente le puede llegar a tocar gobernar”.

“Que no entre en el nivel de discusión que hay acá, que es paupérrimo. Él no puede estar en lo cotidiano”, consideró Da Silva, e insistió en la necesidad de que Lacalle Pou se prepare para 2029, dado que el país que gobernará desde 2030, en caso de efectivamente ser candidato y ganar las elecciones, “dista mucho de lo que le tocó”. “Hoy la gente le pregunta al Chat GPT qué hacer. Eso en la presidencia de él no existía”, apuntó.