“No al intervencionismo yanqui en América Latina y el Caribe” fue la frase que, escrita en una pancarta del ancho de 18 de Julio, interrumpió el escaso tránsito de la principal avenida de la capital uruguaya en la tarde de este sábado 3 de enero de 2026. La convocatoria a la movilización por parte de la Intersocial –que integran el PIT-CNT, la FEUU, Fucvam, Onajpu y Redes Amigos de la Tierra, entre otras organizaciones de la sociedad civil– fue casi automática. El bombardeo contra el territorio venezolano, así como el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, provocó el rechazo de una multitud en la plaza Libertad.

Allí, en un pequeño escenario, la secretaria de Relaciones Internacionales de la FEUU, Matilde Pomi, leyó la proclama de la Intersocial, entre gritos de “¡Fuera yanquis de América Latina!”. “La Intersocial, como expresión unitaria del movimiento popular, sindical y social de nuestro país, condena con total firmeza la agresión militar del imperialismo norteamericano contra la hermana República Bolivariana de Venezuela”, manifestó.

Pomi sostuvo que la agresión estadounidense contra Venezuela “es una violación clara del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, atenta contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y pone en grave riesgo la paz de América Latina y del Caribe, así como la vida de millones de personas”.

Además de la movilización en el centro de Montevideo hubo otras siete manifestaciones organizadas por la Intersocial en el interior del país, en Colonia, Río Negro, Paysandú, Durazno, Rivera, Treinta y Tres y Maldonado. También hubo congregaciones a favor del accionar del gobierno de Estados Unidos y de la captura de Maduro, de venezolanos residentes en Uruguay, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Tres Cruces.

En la plaza Libertad, no pocos levantaron banderas de Venezuela, Uruguay y Palestina. Las de Estados Unidos, al menos dos, fueron prendidas fuego. Las incineraciones fueron celebradas por algunas personas y debidamente registradas a través de los celulares.

Bandera de Estados Unidos quemada en la concentración en la plaza Libertad en contra de la invasión estadounidense a Venezuela. Foto: Martín Hernández Müller

“Las pretensiones hegemónicas del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el criminal internacional Donald Trump, han provocado una situación muy grave para toda la región, reinstalando una lógica de dominación basada en la fuerza, la amenaza y el desprecio por el diálogo y el multilateralismo”, continuó Pomi.

La representante de la FEUU dijo que, con base en las declaraciones de Trump tras el secuestro de Maduro, quedó “quedó más que claro que esta intervención no busca la libertad del pueblo venezolano ni la defensa de su democracia”. El objetivo, sostuvo, “es el de siempre”, esto es, “controlar las riquezas naturales y los recursos estratégicos, especialmente el petróleo”.

En nombre de la Intersocial, Pomi condenó “el secuestro y la detención de cualquier presidente por parte de una potencia extranjera” y advirtió que actualmente “estamos frente a la reactivación de la doctrina Monroe”. “Desde Uruguay lo decimos con claridad y lo decimos sin vueltas: no aceptamos tutelajes, no aceptamos injerencias y no aceptamos guerras, expresamos nuestra solidaridad activa con el pueblo venezolano, con su clase trabajadora y con sus organizaciones sociales y sindicales, que hoy enfrentan una nueva embestida contra su soberanía y su derecho a decidir libremente su propio futuro”, expresó.

Por último, la dirigente estudiantil convocó a los pueblos de América Latina a “levantar una sola voz contra el imperialismo y contra toda forma de dominación”, porque, sostuvo, “defender a Venezuela es defender a toda nuestra América”. “Desde Uruguay decimos fuerte y claro: no a la guerra, respeto a la soberanía de Venezuela. Venezuela no está sola. Por la paz, por la autodeterminación y por la dignidad de todos los pueblos”, manifestó.

Andrade: “No reaccionar ante esta barbaridad sería absurdo”

En diálogo con la diaria, el presidente del Frente Amplio (FA) –que adhirió a la convocatoria de la Intersocial–, Fernando Pereira, dijo que en la madrugada de este sábado el continente retrocedió “todo lo que retrocedieron la libertad y la paz en América Latina”. “América Latina hace muchas décadas que es un territorio de paz, un territorio sin guerra, y Trump ha decidido bombardear varios destinos de Caracas y de otras provincias y ha secuestrado al presidente de los venezolanos, [con quien] se podrá compartir o no, pero era el presidente actual, y lo hizo con acusaciones sin ninguna prueba”, sostuvo.

Asimismo, Pereira cuestionó las afirmaciones de Trump, quien dijo que “va a explotar el petróleo, que no es propio, y que lo va a hacer en un período de transición hasta que él disponga que hay condiciones para un proceso democrático, o sea, se va a quedar con la plata de los venezolanos”.

Consultado sobre la posición del gobierno uruguayo, que este domingo analizará la situación en una reunión extraordinaria del gabinete convocada por el presidente Yamandú Orsi, Pereira consideró que el gobierno uruguayo “se paró bien” e “hizo lo que tenía que hacer”, es decir, “condenar la agresión militar” y abogar por “los procesos de la ONU de no intervención”. “Hay que tratar los temas con sobriedad, pero también diciendo que esto no es admisible en América Latina”, agregó.

Concentración en la plaza Libertad en contra de la invasión estadounidense a Venezuela. Foto: Martín Hernández Müller

El senador del FA Óscar Andrade, también presente en la movilización de la Intersocial, dijo a la diaria que el ataque militar de Estados Unidos de este sábado es “la confirmación de algo que se esperaba”. “Hay una tendencia histórica que marca que los imperios en declive son más agresivos con sus zonas de influencia, en lo económico, en lo comercial y en lo militar. Y esto se confirma”, señaló.

El secretario general del Partido Comunista también criticó las declaraciones del mandatario estadounidense, quien hizo “una amenaza grotesca sobre Colombia, sobre Cuba, pero además la extiende a todo el continente”. Para Andrade, “no reaccionar ante esta barbaridad sería absurdo”. “Yo imagino que hoy es una primera movilización de solidaridad, en medio de la necesidad de reagrupar conciencia antiimperialista en momentos graves para nuestra América”, agregó.

Andrade sostuvo que “la reivindicación de la paz es indisociable de la condena a la agresión imperialista”. “No se puede reivindicar la paz sin denunciar la agresión imperialista, que no elude que es por nuestros recursos naturales”, subrayó. Para el senador frenteamplista, “reflexionar sobre esto en medio de la movilización en defensa propia” es “la tarea más urgente de todas hoy, más que cualquier otra”.

Por su parte, Luis Puig, dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo, dijo a la diaria que la jornada de hoy demostró que “el imperialismo existe”. “Es fundamental la solidaridad de los pueblos latinoamericanos y el repudio sin ambigüedades de esta acción del imperialismo, que es una acción criminal, una acción terrorista contra un pueblo latinoamericano”, afirmó.

Sommaruga: “Es una responsabilidad expresar indignación”

En diálogo con la diaria, Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, señaló que, en retrospectiva, “el antecedente histórico más inmediato a esta circunstancia de injerencia militar directa sobre un territorio soberano en América Latina nos lleva a 1989 en Panamá”, cuando el gobierno de Estados Unidos derrocó a Manuel Noriega. “Pero el mundo está mucho más convulsionado en términos de destrucción, de guerra, de caos; son casi 50 conflictos bélicos que hay en el mundo”, apuntó.

Según Sommaruga, “empieza a evidenciarse que lo que está en tela de juicio es la vigencia del orden jurídico internacional”, instaurado tras la Segunda Guerra Mundial. “Esto un poco lo confirma Trump hoy con su conferencia de prensa, en la que él dice: ‘Somos una potencia militar, tenemos la capacidad militar para hacer estas cosas y por eso lo hicimos’”, expresó.

“Cuando el orden internacional entra en crisis, la barbarie vuelve a estar en el menú del día de la coyuntura mundial. Entonces, para la clase trabajadora, en el mundo entero, es una responsabilidad expresar indignación, rechazo, el reclamo de la paz, el reclamo por la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, afirmó Sommaruga en la plaza Libertad.

Concentración en la plaza Libertad en contra de la invasión estadounidense a Venezuela. Foto: Martín Hernández Müller

.