Alejandra Picco sobre la Ley de Competitividad: “Pensar en una baja del costo de vida queda un poco grande”

La economista y coordinadora del Instituto Cuesta Duarte valoró que el proyecto de ley podría acabar con determinadas rentas monopólicas y facilitar la importación de algunos productos.

En diálogo con La Mañana de la diaria Radio, la economista y coordinadora del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Alejandra Picco, habló sobre el proyecto de Ley de Competitividad que presentó el gobierno y que fue aprobado por unanimidad en el Senado. Picco senaló que el proyecto aborda dos grandes cuestiones: “por un lado, la competitividad y, por otro, la reducción del costo de vida”. En lo que respecta a la primera, indicó que la central sindical está de acuerdo en la medida en que algunos artículos que apuntan a la simplificación y modernización de trámites no flexibilicen garantías existentes en materia regulatoria.

La delegación del PIT-CNT, integrada por representantes del Instituto compareció ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para manifestar su posición sobre la iniciativa, que actualmente se encuentra a estudio del Parlamento. En ese sentido, Picco señaló que algunas medidas previstas en materia de competitividad se enfocan mayormente en la reducción de costos empresariales, dejando de lado algunas aristas que deben ser contempladas para impulsar la producción nacional.

Picco agregó que “para mejorar la competitividad y para que los sectores industriales sean más competitivos tenemos que apuntar a otras medidas que tienen que ver con la innovación, la formación y la introducción tecnológica”.

Con relación al objetivo de bajar los precios de algunos productos de la canasta, la coordinadora precisó “que estamos hablando de algunos productos cuyo peso en la canasta no es tan elevado, entonces pensar en una baja del costo de vida queda un poco grande”.

Consultada sobre los cuestionamientos por parte de la Cámara de Industrias (CIU), que advirtió sobre los riesgos de exponer a la producción nacional a una competencia asimétrica frente a los productos importados, Picco apuntó que es necesario diferenciar entre las políticas de protección a la industria y las barreas administrativas que pueden estar limitando la competencia. Como ejemplo, identificó productos como la pasta dental o el papel higiénico que suelen tener un precio muy elevado en relación con los demás países de la región. Señaló que la iniciativa busca que las empresas puedan simplificar trámites y registros que ya fueron realizados por el primer importador y así reducir algunas de las barreras que terminan por limitar la competencia en el mercado.

Ante un posible impacto en el empleo dentro del sector industrial -tras una mayor apertura comercial de las importaciones-, Picco consideró que la protección del sector debe discutirse en un marco más amplio. Así, indicó “se confunde un poco lo que debería plantearse en un ámbito de política industrial -que es válido- y que existan barreras que no tienen la finalidad de proteger a la industria”.

Por último, la coordinadora del Cuesta Duarte se refirió a las medidas dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas, que incluyen cambios tributarios y buscan simplificar gestiones administrativas, así como el acceso a herramientas como la facturación electrónica. Afirmó que en el PIT-CNT “esas modificaciones son bienvenidas en línea de mejorar la calidad del empleo”. Además, sostuvo que los problemas de productividad y competitividad que enfrentan estas empresas “se traducen en empleos de peor calidad y remuneración”.