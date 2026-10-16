Antel investiga las razones detrás de los cortes en la red de fibra óptica que afectaron la conectividad el martes

El vicepresidente del ente, Pablo Álvarez, dijo que la compañía estatal está “terminando de consolidar la información interna” y que no se descarta ningún tipo de situación por el momento.

El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, dijo que se está “terminando de consolidar la información interna” sobre las diferentes afectaciones que resultaron en fallas en el servicio de internet que ofrece la empresa el martes pasado.

En una entrevista con Panorama informativo de la diaria Radio, Álvarez expresó sus disculpas por las dificultades de ese día. Asimismo, reiteró las explicaciones brindadas por el ente público en ese entonces, que informaban sobre cuatro cortes en diferentes puntos de la red nacional de fibra óptica. De acuerdo con información con la que cuenta Antel, tres de las roturas se distribuyeron entre las rutas 9 y 12, y se debieron a obras de vialidad, mientras que una última fue en la ruta Interbalnearia, producto de una construcción particular.

El vicepresidente de Antel explicó que no es extraño que haya afectaciones “por tareas de mantenimiento o de extensión de la red”, pero cuestionó la forma en que se presentaron los fallos del martes. Según dijo, si bien puede haber casos, estos se dan “de forma aislada” y “se contienen inmediatamente”, mientras que en el episodio de ese día se afectaron “diferentes tramos que además están conectados y están fuertemente relacionados con la salida de la conectividad internacional”, lo que impactó en el desempeño de internet.

Dijo que la compañía está averiguando “de qué forma se produjeron estas roturas”, dado que las obras viales implican “un proceso para hacerse con la información de donde están desplegadas las fibras, justamente, para intentar impedir que estas cosas ocurran”. “Estamos evaluando si efectivamente se cumplió ese procedimiento, si las empresas que estaban trabajando contaron con la información, y en caso de que sea así, cuáles fueron las razones por las que no se tuvieron los cuidados necesarios”, explicó.

Álvarez reconoció que “es extraño que surjan o que ocurran cuatro cortes de este tipo a lo largo de una misma jornada, en partes de la red que terminan siendo impactadas mutuamente”. Así, si bien instó a “tener la mayor responsabilidad y trabajar sobre la evidencia que se registre”, recordó que en la actualidad la infraestructura de fibra óptica es considerada infraestructura crítica en diferentes países.

Más allá de lo ocurrido, Álvarez destacó la velocidad de las tareas de reparación y dijo que esto “no es menor”, al tratarse de “un daño grave a la estructura de fibra”. “Eso habla también de lo robusta que es la estructura de red de Antel y de las capacidades que tiene la empresa para recuperarse de situaciones de este tipo”, acotó.

Expresó que desde la compañía estatal manejan todas las posibilidades y recaban información de manera de llevar adelante “las acciones pertinentes”, lo que puede llegar a involucrar “acciones legales o civiles para recuperar los costos que impliquen estas reparaciones”. “No descartamos nada”, afirmó al respecto.

Consultado al respecto, el vicepresidente de Antel aseguró que los servicios “están absolutamente restablecidos”, más allá de “ciertos imponderables” que no se deben directamente a las roturas, como problemas con los routers. Dijo que en esos casos corresponde “una consulta técnica”, por lo que “es una gran ayuda que los clientes se comuniquen con la empresa”. “Desde el punto de vista de la infraestructura de la red, fue restablecida en su totalidad anteayer en torno a las 21.00”, reiteró.