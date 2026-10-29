Competitividad: Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos pidió excluir a fitosanitarios del régimen de segundo importador

En el Partido Nacional están dispuestos a acompañar el artículo del proyecto de ley presentado por el gobierno, aunque con “correcciones” y con “las mayores garantías que sean posibles”.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continúa recibiendo a delegaciones a propósito del proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida elaborado por el gobierno y siguen apareciendo voces críticas con respecto al artículo 140 de la iniciativa, que refiere a la habilitación de segundos importadores.

El economista Álvaro Lalanne, que asesora al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ha señalado en el Parlamento que la medida procura fomentar la “competencia intramarca”. “Si será importante este asunto de la competencia intramarca que nosotros hicimos un relevamiento de distintos productos, en los que hay una presencia dominante de algunas marcas; son productos de uso masivo, de uso generalizado en el consumo de los uruguayos”, apuntó, y mencionó que, en comparación a los precios de “exactamente las mismas marcas” en otros países de la región, en Uruguay se ha constatado un sobreprecio de 70% en promedio.

Este miércoles, la comisión recibió a la Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos, que transmitió a los legisladores que es “conveniente incorporar una excepción expresa para los productos fitosanitarios”. En concreto, solicitaron que en el artículo se agregue: “Esta regulación no aplica para el registro de productos fitosanitarios, en atención a la protección de la salud humana, animal y vegetal, así como del ambiente, conforme a la normativa vigente”.

De acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión, el director ejecutivo de la gremial, Gabriel Bascou, señaló que la propuesta se fundamenta en que “los productos fitosanitarios cuentan con un régimen regulatorio específico, sustentado en rigurosas evaluaciones técnicas destinadas a proteger la salud humana, la sanidad vegetal y el ambiente”.

A su vez, apuntó que el funcionamiento del mercado “demuestra que dicho régimen no constituye una barrera para la competencia”. Indicó que en la actualidad existen 128 empresas registrantes, 403 sustancias activas y 1.976 productos comerciales registrados, lo que “refleja un mercado abierto, dinámico y altamente competitivo”.

En ese marco, la cámara advirtió que la inclusión de los fitosanitarios en el nuevo régimen de segundos importadores “podría facilitar la aparición de productos falsificados en el mercado”. También alertaron que las compañías que “investigan y desarrollan nuevas moléculas podrían reconsiderar su introducción en Uruguay si entienden que la información técnica y los estudios aportados para obtener sus registros pueden ser utilizados por terceros sin su consentimiento”, lo que “podría desincentivar la innovación y retrasar el acceso de los productores uruguayos a nuevas tecnologías”.

Días atrás, la Cámara de Industrias solicitó en el Parlamento la eliminación del artículo -o, en su defecto, su desglose-, bajo el argumento de que la modificación “desconocería la inversión realizada” por los primeros importadores y “les otorgaría una ventaja injusta” a los segundos.

En la misma línea, la Cámara de Comercios y Servicios sostuvo que los segundos importadores “deberían cumplir con los mismos requisitos exigidos al importador inicial en materia de información, análisis de producto y verificación de condiciones, de modo de acreditar fehacientemente que se trata del mismo producto”.

En diálogo con la diaria, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, integrante de la comisión, señaló que aún no hay una definición concreta sobre qué hacer con el artículo 140, ya que se han expuesto “planteos muy fuertes” que “hay que analizar con mucha ponderación” en términos del “propio principio de igualdad y la generalidad de la ley”. En ese sentido, a título personal, dijo que “iría por el lado de establecer las mayores garantías que sean posibles”.

En esa misma línea, el también diputado nacionalista y presidente de la comisión, Sebastián Andújar, dijo a Canal 5 que el artículo “debería permanecer”, pero “quizá con alguna corrección”. “Tenemos que cuidar las responsabilidades sanitarias, porque si aparece un mismo artículo importado por dos personas distintas, ¿quién se hace responsable si hay alguna falla en ese sentido?”. De todas formas, consideró que se trata de “una discusión positiva”.

Por su parte, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, también miembro de la comisión, declaró al mismo medio que “es un tema complejo que tiene múltiples aristas e impacta en la industria nacional”. Valdomir remarcó que la medida apunta a tener “un impacto concreto en la baja de precios de productos de primera necesidad que, de alguna manera, mejoren un poco las condiciones de ingreso de los hogares uruguayos”. “Amparar y contemplar todas estas complejidades y todas estas situaciones particulares es lo que estamos trabajando ahora; supongo que sobre fines de noviembre vamos a estar terminado este tema”, expresó.