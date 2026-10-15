Instituto de Udelar defendió artículo del “segundo importador”: “Desde el punto de vista técnico, no tiene mucha discusión”

El Instituto de Economía de la Universidad de la República defendió este miércoles en el Parlamento las disposiciones relativas al segundo importador contenidas en el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida. El artículo 140 de esta iniciativa apunta a eliminar los monopolios en la importación; en particular, establece que, “salvo en los casos en que la legislación prevea expresamente que la provisión de un producto en un mercado se efectúe mediante un representante o distribuidor exclusivo, se habilitará la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto”.

Esta disposición generó el rechazo y la preocupación de actores empresariales, en particular, de la Cámara de Industrias del Uruguay y de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. La primera argumentó que la medida “desconocería la inversión realizada por quienes lo hicieron primero” y configuraría una “ventaja injusta” para el importador subsiguiente, mientras que la segunda alegó que, “de no estar dadas las condiciones”, ese artículo debería ser desglosado del proyecto.

En sentido contrario se pronunció el Instituto de Economía de la Udelar y el economista especialista en competitividad Sebastián Fleitas. Invitados a dar su opinión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que tiene a estudio el proyecto, defendieron la pertinencia del artículo 140.

El economista Carlos Bianchi señaló que se trata de un artículo que, “desde el punto de vista técnico, no tiene mucha discusión”. “Habilitar legalmente la importación exclusiva en un mercado pequeño a un agente es algo que solo tendría sentido en un determinado momento en economías muy atrasadas, con problemas crónicos de desarrollo, para generar los incentivos a fin de que llegue cierto producto”, indicó. Acotó que no es el caso de Uruguay y que se está hablando en muchos casos de “productos de consumo básico de la población” que llegan al país y que “es difícil pensar que dejarían de llegar”. “Entonces, desde el punto de vista técnico específico, yo creo que no hay argumentos en contra de eso”, sentenció.

Tanto Bianchi como los otros dos economistas que asistieron en representación del instituto, Gabriela Mordecki y Fernando Isabella, se mostraron partidarios de aprobar este artículo y en todo caso de establecer excepciones a posteriori si se llega a dar la situación de que esta disposición “afecte la provisión de bienes necesarios en Uruguay”.

Mordecki defendió la pertinencia de “establecer normas generales que igualen las posibilidades de cualquier uruguayo de poder acceder a bienes nacionales o importados sin que aparezcan estos espacios de acumulación de ganancias simplemente porque tengo el monopolio, hay una reglamentación que me permite utilizarlo, lo uso desde hace 50 años, y por qué me van a sacar ese privilegio”. “Por supuesto que hay intereses económicos muy fuertes por detrás, que van a presionar para que esto no salga, porque estamos eliminando privilegios de muchos años, de muchas empresas muy grandes”, acotó la economista.

Por su parte, el economista de la Universidad Católica de Chile especializado en competitividad Sebastián Fleitas también se mostró favorable a la aprobación del artículo 140. Mencionó que “los precios que uno visualiza en la economía uruguaya son extremadamente más altos que los precios” en supermercados de países vecinos, y remarcó que se trata de un tema “mucho más grande que el problema de la pasta de dientes”. Si bien consideró que el asunto “no se va a solucionar solo con la aprobación de los artículos” ni tampoco va a haber “un cambio enorme en los precios de la economía” a raíz de estas disposiciones, su aprobación sería “un paso muy importante”.