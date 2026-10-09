Con “nerviosismo a flor de piel”, transportistas autoconvocados exigen respuestas sobre la guía de carga

Tras ser recibidos en la Comisión de Transporte de Diputados, Federico Holzmann señaló que se busca tener más certezas frente a la zafra de granos para “evitar que se produzca un desenlace de rutas paradas”.

Durante el mes de junio, el paro de transportistas de carga ocupó un lugar central en la agenda. Con el eventual lanzamiento de la guía de carga digital en el horizonte, se sumaron otros reclamos vinculados a la competitividad del sector. Este miércoles los transportistas autoconvocados volvieron a escena cuando fueron recibidos por la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Allí dejaron constancia de que sus preocupaciones siguen vigentes. En diálogo con la diaria, el transportista Federico Holzmann, integrante de la delegación que asistió al Parlamento, señaló que se busca “evitar que se produzca un desenlace de rutas paradas”.

Desde el oficialismo, el diputado del Frente Amplio Pablo Inthamoussu dijo a la diaria que con respecto a la guía de carga se sigue “trabajando en el mismo sentido” de lo anunciado en su momento a través del diseño de “una prueba piloto”. “Se está mejorando, se están llevando [adelante] reuniones de trabajo con las gremiales”, agregó.

“El denominador común que encontré en la preocupación de ellos es que el Ministerio [de Transporte y Obras Públicas] los pueda escuchar”, dijo a la diaria el diputado del Partido Nacional Juan José Olaizola. “Teníamos claro que es un sector con realidades muy disímiles y que es muy difícil hablar de un único sector de transporte de carga”, apuntó el legislador. “El ministerio tiene la oportunidad de recibirlos, escucharlos y de analizar este tipo de planteos antes de que deriven en paros o en otro tipo de medidas”, añadió.

Los planteos sobre la guía de carga

“Todo esto es solo voluntad política, no se precisa plata”, afirmó Holzmann, en referencia a los planteos que trascienden lo que tiene que ver con la guía de carga. El autoconvocado dijo que, a partir de su comparecencia ante el Parlamento, se buscó dejar en claro que desde el movimiento se está “abierto a los planteos y a las reuniones” que puedan surgir desde el Poder Ejecutivo.

“Hay un sinfín de camiones que hoy están quedando por fuera de la discusión”, remarcó, en referencia a los 36.000 camioneros propietarios. “La notificación de que iba a empezar el proceso de la prueba piloto de la guía solamente llegó a las gremiales, que nuclean un pequeño porcentaje del transporte”, apuntó.

“Sumamos sus declaraciones y el resultado económico de las empresas, y nos deja el nerviosismo a flor de piel”, comentó Holzmann, en referencia a declaraciones de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, sobre una eventual puesta en marcha de la guía de carga. “Lo que queremos evitar es que se produzca un desenlace de rutas paradas, trancadas durante muchos días; no es lo que estamos pretendiendo”, expresó.

Con respecto a la proximidad de la zafra de granos, Holzmann señaló: “Haremos un último contacto [con Etcheverry] para ver que la zafra transcurra tranquilamente”. Aseguró que “la gente está totalmente desconcertada” a partir de algunas situaciones. Por ejemplo, “cada vez que llega el camión a la balanza” su chofer ve “una pantalla led que dice ‘circule con guía de carga’, y le llega un mensaje que lo llama a generar la guía de carga”.

“El transporte está pasando por un momento bastante complejo en lo que hace a la rentabilidad”, afirmó Holzmann, al margen de la preocupación por la guía de carga. “Ya va la tercera suba de combustible y no tenemos cómo tratar de trasladar eso a [la] tarifa”, mencionó como una de las dificultades.

“Está en la conversación una nueva categoría salarial por nuestra característica de transporte, por las características de la infraestructura vial”, agregó Holzmann, y apuntó que también se le había solicitado al presidente [de la República], Yamandú Orsi, la devolución del 4% del IVA del combustible. Otro de los planteos que se trasladaron al gobierno fue que en las balanzas haya “multas acordes al tipo de categoría de camión”, concluyó.