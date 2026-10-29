Edil del FA cuestionó acuerdos propuestos para +Colonia y denunció que la información que se dispone es “muy poca”

Pedro Leizagoyen afirmó que las inversiones se resumen en “temas políticos que impactan directamente en el departamento” y que, por lo tanto, la Junta Departamental “tiene que tener una opinión”.

El edil del Frente Amplio (FA) por Colonia Pedro Leizagoyen cuestionó los recientes anuncios de inversión en torno al megaproyecto urbanístico +Colonia y volvió a reclamar por la necesidad de contar con más información respecto de los acuerdos con las compañías tecnológicas Praxis y WorkNomads, que prevén instalarse allí.

El primero de los proyectos prevé la instalación de la primera “sede física” de la compañía estadounidense, definida como una “nación digital”, e insumirá una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares, mientras que el segundo fue anunciado oficialmente esta semana, e implica la construcción de un edificio de más de 200 habitaciones por una inversión de entre 40 y 45 millones.

En diálogo con Informativo de cierre, de la diaria Radio, Leizagoyen sostuvo que “nunca se va a saber” si los proyectos seguirán “el lineamiento de lo que plantea [el propietario del proyecto, Eduardo] Battista”. Acusó que, si bien en un principio se expresó que el emprendimiento iba a ser “una ciudad modelo” destinada a un público “con una capacidad económica importante, para poder vivir de una forma más cómoda que en otras ciudades”, esto mutó hacia la propuesta actual, que definió como “gente que viene del extranjero y con algunas cuestiones que hacen a la forma de vida que se pretende colocar”, con “proyectos que no son muy claros”.

En ese sentido, el curul abrió una serie de interrogantes sobre las personas que se pretenden asentar en la futura comunidad, así como sobre las formas de trabajo y el régimen impositivo que regirán sobre ellas. Dijo al respecto que se presenta “un grave problema” ya que la información que se dispone es “muy poca”, y que, aunque “se hace difícil a veces oponerse en parte a estos tipos de proyecto, porque el país necesita por supuesto que vengan inversiones”, es necesario cuestionarse “si cualquier tipo de inversión es bienvenida al Uruguay”. “Yo particularmente digo: ‘momentito, vamos a ver qué es lo que se está planteando para +Colonia concretamente’”, afirmó.

Leizagoyen, que renunció a la presidencia de la Comisión de Seguimiento del proyecto en la Junta Departamental el mes pasado ante diferendos por la forma en la que se abordó el asunto, reivindicó la potestad del órgano para abordar ese tipo de temas, en tanto “son temas políticos que impactan directamente en el departamento, y esa pata [...] tiene que tener una opinión”. Dijo que hoy por hoy eso no sucede, al tiempo que aseguró que, de ser por el Partido Nacional, que gobierna en el departamento, “ya [se] estaría de puertas abiertas y todo el mundo levantando la mano”. “No hay dos discusiones respecto de este tema”, aseguró.

También criticó un comunicado de prensa difundido semanas atrás por la bancada de ediles del Movimiento de Participación Popular, en el que, según acusó, manifiestan su acuerdo con llevar adelante el proyecto de Praxis “si se cumplen todas las reglamentaciones legales”. Para Leizagoyen, esto resulta inoportuno, ya que la bancada de ediles debería contar con todos los “elementos para poder decidir favorablemente”.

Leizagoyen dijo que, más allá de las “hipótesis o suposiciones” vinculadas al impacto social que podría acarrear la iniciativa, existe un “contexto mundial” que siembra dudas al respecto. Acotó que dicha mirada excede incluso a los ediles, “la tiene cualquier ciudadano del departamento que piensa que pueden haber inconvenientes”, los cuales pueden ocurrir “desde el inicio”.

“Colonia como tal es una ciudad que ya tiene unos cuantos años, patrimonio de la humanidad, y al costado, a cinco kilómetros, se está haciendo otra ciudad. Ahí directamente hay un impacto”, resumió. Y remarcó: “Yo creo que libre y graciosamente nosotros no podemos darles el aval porque sí. Tienen que haber elementos que permitan que estas cosas se hagan con todas las cuestiones de transparencia, y hasta el momento no las tenemos.”

Consultado sobre la reunión que el grupo de ediles del FA solicitó al presidente de la República, Yamandú Orsi, para abordar los detalles del acuerdo entre +Colonia y Praxis, Leizagoyen dijo que no hay novedades por el molesto, aunque es posible que sean atendidos por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Si bien sostuvo que “no es lo mismo” y aclaró que optó por no participar de esa instancia, afirmó que desea “ser parte de la solución”, y remarcó que eso solo es posible “cuando la información es fidedigna y todos los uruguayos estemos enterados de que lo que viene es a favor del pueblo”.