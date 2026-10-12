MPP de Colonia advirtió que comunidad Praxis deberá ajustarse a las leyes uruguayas en caso de que se instale en el departamento

El sector del Frente Amplio apoya a las inversiones que generen “fuentes empleo y oportunidades”, pero rechazó cualquier régimen de excepción o forma de autonomía territorial que contradiga el ordenamiento jurídico vigente.

La dirección departamental del Movimiento de Participación Popular (MPP) de Colonia respaldó la gestión de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, que el último fin de semana estuvo en ese departamento, y fijó posición sobre la eventual instalación de Praxis en el desarrollo inmobiliario +Colonia, ubicado en la zona de El Calabrés, en Colonia del Sacramento. El sector del Frente Amplio (FA) sostuvo que las inversiones que contribuyan al desarrollo del departamento “serán bienvenidas”, siempre que se ajuste al ordenamiento jurídico de nuestro país”.

El pronunciamiento se emitió tras una reunión de la dirección departamental del MPP realizada el sábado 10 en Nueva Helvecia. En la declaración la agrupación también expresó su apoyo al gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi y destacó las inversiones que impulsa el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en Colonia.

Con relación a la posibilidad de que la comunidad Praxis se instale en el megaproyecto urbanístico +Colonia, ese sector planteó que Uruguay “es un país que ofrece estabilidad institucional, seguridad jurídica y condiciones para recibir inversiones nacionales y extranjeras”, y que “por esa razón queremos ser claros: no aceptaremos ningún régimen de excepción, privilegio normativo ni forma de autonomía territorial que contradiga nuestra Constitución y nuestras leyes”. “Las reglas de convivencia, las normas laborales, ambientales, tributarias y urbanísticas deben ser respetadas por todos, sin distinciones”, añadió esa declaración.

El acuerdo entre Praxis y +Colonia tomó estado público el pasado mes. Praxis prevé que sus primeros residentes se instalen en Colonia a partir de 2027, mientras que el proyecto +Colonia presentó ante el Ministerio de Ambiente una nueva etapa de su desarrollo. La propia empresa sostiene que busca desarrollar nuevas formas de organización y gobernanza vinculadas con la tecnología, la inteligencia artificial y las criptomonedas.

Asimismo, la dirección del MPP de Colonia subrayó que “el desarrollo económico debe estar al servicio de nuestra gente, respetando la soberanía nacional, los derechos de los trabajadores y el interés general”.

En caso de que el acuerdo anunciado entre Praxis y +Colonia “se formalice en una nueva propuesta de proyecto que requiera la intervención del Estado, nuestra fuerza política manifiesta su disposición a conocerla, analizarla y discutirla con responsabilidad y apertura al diálogo”, estableció ese comunicado. Y agregó: “Entendemos que toda iniciativa de inversión y desarrollo para el departamento de Colonia merece ser considerada, siempre que respete la institucionalidad del país y contemple el interés general”.

El comunicado del MPP sintoniza con declaraciones efectuadas hace pocos días por la diputada de ese sector por Colonia a la diaria. Cecilia Badín, al ser consultada sobre su posición sobre la instalación de Praxis en +Colonia, reclamó información oficial sobre el acuerdo y sostuvo que cualquier inversión debe ajustarse al marco jurídico uruguayo. Si bien valoró la posibilidad de que lleguen inversiones inmobiliarias al departamento, advirtió sobre las características del modelo de organización y gobernanza que plantea Praxis.

“No están en una zona liberada del país para que puedan hacer lo que ellos quieran”, afirmó Badín. La legisladora también señaló que le preocupa la falta de información sobre el proyecto y reclamó que el gobierno nacional proporcione mayores precisiones.

La declaración del MPP se suma a los planteos que otros representantes del FA de Colonia realizaron desde que se conoció el acuerdo. El 25 de setiembre, la bancada de ediles del FA anunció que solicitaría una reunión con Orsi para conocer los detalles de la propuesta y sus implicancias económicas, sociales, territoriales y políticas. Los ediles señalaron que estaban reuniendo información antes de adoptar una posición sobre el proyecto.

Respaldo a gestión de Lucía Etcheverry

En el mismo comunicado, la Dirección Departamental del MPP de Colonia expresó su respaldo a la gestión de la ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, y destacó las inversiones que la cartera impulsa en el departamento.

El sector valoró tanto las obras de infraestructura y conectividad vial como las iniciativas de contenido social. En particular, mencionó los convenios con instituciones deportivas, culturales y comunitarias de distintas localidades, que consideró una expresión de la presencia del Estado en el territorio. La agrupación sostuvo que esas acciones contribuyen a atender las necesidades de la población y a mejorar su calidad de vida. Además, reafirmó su compromiso de respaldar al gobierno nacional de Orsi y acompañar el trabajo de Etcheverry al frente del MTOP.