Este fin de semana se inauguraron señalizaciones de memoria en San Ramón y Montevideo

Durante la inauguración del Sitio de Memoria en el cuartel militar (Unidad Nº6) de la ciudad de San Ramón, el 24 de octubre.

El cuartel de la localidad canaria operó como lugar de detención y tortura de cientos de personas y fue “un lugar de articulación fundamental” para las fuerzas de represión durante la dictadura y los años previos.

La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM) descubrió este fin de semana señalizaciones de memoria en dos sitios vinculados al terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, ubicadas en Canelones y Montevideo.

El sábado se descubrió la primera de las dos señalizaciones, una placa de memoria ubicada en el cuartel de la localidad canaria de San Ramón. El lugar fue declarado sitio de memoria en 2023 ante los esfuerzos del colectivo La Casa de Óscar y, hoy en día, acoge al Regimiento de Caballería 6, pero funcionó entre 1968 y 1985 como centro de detención y torturas bajo la supervisión del Grupo de Artillería 4.

De acuerdo con una investigación realizada por la integrante del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República Carmen Aroztegui, junto con Katherine Pose, del Colectivo La Casa de Óscar, y María Julia de Izaguirre, de la asociación civil Ágora –todas integran además la Comisión de Sitio de Memoria Cuartel de San Ramón–, el cuartel sirvió para la detención de centenares de personas a lo largo de casi de dos décadas, y atravesó diferentes momentos.

El documento, conformado con base en el análisis de las fichas de detención del recinto, recoge que 1969 fue el año en el que hubo más personas detenidas –462–. Entonces, según explicó a la diaria Aroztegui, el lugar sirvió, exclusivamente y en períodos cortos, para la reclusión, por parte de las Fuerzas Conjuntas, de hombres que residían en los departamentos de Montevideo y Canelones. Entre ellos estuvo el histórico dirigente de la Convención Nacional de Trabajadores José D’Elia.

“Realmente era una locura”, caracterizó, para recordar que el número de detenidos ese año sobrepasó por momentos la capacidad del cuartel. También apuntó al hecho como “bastante conmocionante”, producto de “la movilización de los familiares” que ese año acudieron a la localidad para visitar a los detenidos.

Explicó que luego se percibió un cambio en “las características de la detención”, con un incremento en las formas de tortura. En ese sentido, la investigación observa dos picos en el número de personas recluidas: uno en 1972, aún antes del golpe de Estado –fueron 63–, y otro en 1975, ya comenzado –51–. De todos modos, Aroztegui puntualizó que en ese entonces ya había “una alta irregularidad en la detención”, por lo que desconoce si dichos números no son incluso mayores. Entre otros detenidos y detenidas por esos años, apuntó a un grupo de mujeres rehenes que pertenecían al Movimiento de Liberación Nacional, así como a un “contingente” de militantes del Partido Comunista sobre el segundo.

Conjunto musical Anima - Sidera. Foto: Nadia Iula

“Ahí es donde aparece el OCOA [el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas, que gestionó buena parte de los operativos represivos durante la dictadura] funcionando, y el cuartel de San Ramón como un lugar de articulación fundamental”, describió, en tanto había “una circulación de los detenidos” entre ese centro de reclusión y aquel montado en Los Vagones, en la capital departamental, y que hoy también es un sitio de memoria.

La investigadora lamentó que, a pesar de la colocación de la placa “tras muchas idas y venidas”, aún continúan los esfuerzos para acceder al cuartel e inspeccionar los sitios donde algunas de las personas denuncian que fueron recluidas. Dijo que si bien se hizo una solicitud este año, aún no fue respondida.

También se refirió al cambio de lugar del Grupo de Artillería 4, y evaluó que de alguna manera eso puede interpretarse como una forma de blanquear “la responsabilidad de la materialidad” del cuartel como sitio que albergó “abusos y violaciones a los derechos humanos”, aunque Caballería 6 también cuenta con “un pasado complicado”. “Sería interesante pensar cómo es que nosotros podemos vincularnos a la memoria, pero ya no desde la materialidad, sino desde la institucionalidad”, evaluó.

Así, apuntó a la comunidad como “el gran desafío”, en tanto “San Ramón es una ciudad que está atada al cuartel”. “La memoria no es algo que pasó, entonces lo que está pasando ahora en San Ramón es lo que nosotros creemos que tenemos que trabajar más en adelante”, afirmó.