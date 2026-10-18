Medidas para la frontera: Vallcorba destacó que devolución de IVA en zonas limítrofes con Brasil fue de 115 millones de pesos

A prácticamente un año de la entrada en vigencia de la ley, el subsecretario de Economía y Finanzas reconoció que la utilización del régimen simplificado de importaciones “ha sido bastante acotada”

A casi un año de la entrada en vigencia de las medidas económicas para la frontera, la devolución del IVA mediante el pago con tarjetas de débito en las zonas limítrofes con Brasil fue de aproximadamente 115 millones de pesos. Así lo informó el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, el miércoles en la Comisión Especial de Frontera con la República Argentina de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, Vallcorba señaló que los datos –que van desde diciembre del año pasado, cuando comenzaron a aplicarse los beneficios, hasta los primeros ocho meses de este año– “representan un sacrificio importante desde el punto de vista fiscal, destinado a atender una problemática que es compartida y conocida por todos”.

La devolución del IVA forma parte de un paquete de medidas propuestas por el Poder Ejecutivo mediante un proyecto de ley para mitigar la diferencia de precios en las zonas fronterizas. Las otras medidas son la exoneración de aportes patronales para la contratación de nuevos trabajadores y la instrumentación de un régimen especial por el cual las micro, pequeñas y medianas empresas pueden “importar definitivamente determinadas mercaderías exentas del pago de tributos y paratributos”, como el IVA y el impuesto específico interno (Imesi).

En diciembre de 2025, una vez reglamentada la ley, las medidas se empezaron a aplicar únicamente para las zonas fronterizas con Brasil; en la frontera con Argentina recién comenzaron a regir en mayo de este año. Pero la reducción del IVA aún no se está aplicando en las zonas limítrofes con Argentina, ya que, según explicó Vallcorba, existe una “mayor diferencia de precios con Brasil” y se trata de “un instrumento que intenta darles herramientas a los comerciantes formales que enfrentan una competencia muchísimo más simple que la que enfrentan los comerciantes del litoral con Argentina”.

“Si me preguntan cuál es la razón fundamental por la cual se está aplicando solo del lado brasileño, diría que tiene que ver con las implicancias de la frontera seca y, además, con un mayor diferencial, pero no tenemos un umbral, entre otras cosas, porque estamos evaluando estos resultados”, apuntó.

459 personas fueron contratadas por el nuevo régimen

Luego de la sesión de la comisión, que duró unas tres horas, Vallcorba dijo que el equipo económico ha hecho una evaluación “muy satisfactoria” de la medida de la rebaja del Imesi en las naftas y anunció que el gobierno está preparando un proyecto de ley para extender el descuento hasta 80 kilómetros. Desde el 1° de octubre de este año la reducción del Imesi es de 24% para las estaciones de servicio ubicadas en los pasos de frontera con Argentina, y de 32% para aquellas ubicadas en la frontera con Brasil.

En la comisión, Vallcorba proporcionó una serie de datos en cuanto al impacto de la medida. Según informó, en julio de 2025, cuando se aumentó ocho puntos la rebaja del Imesi en los 20 kilómetros de Brasil, las ventas de nafta aumentaron 29% en toda esa zona fronteriza.

Con respecto a la exoneración de aportes patronales para la contratación de nuevos trabajadores, Vallcorba informó que en la frontera con Argentina, hasta agosto de este año, se contrataron 459 personas, lo cual supone una exoneración total de aportes de más de 733.000 pesos por mes. “Si bien esta cifra podría ser mayor, entendemos que es interesante”, destacó. Al desagregar por departamento, 131 personas fueron contratadas en Paysandú, 136 en Salto, 141 en Soriano y 51 en Río Negro.

En cuanto al régimen simplificado de importación para determinados productos, Vallcorba reconoció que, tanto para Argentina como para la frontera con Brasil, la utilización “ha sido bastante acotada”; de hecho, apuntó que “hasta ahora” solo se utilizó en Río Branco, en la frontera con Brasil.

De todos modos, Vallcorba sostuvo que la no utilización de la medida “no necesariamente significa que fracasó”, ya que es necesario “tener en cuenta que este es un régimen que, tal como está funcionando, abarca una cantidad limitada de productos –una lista de 12– y lo que hace es generar más opciones para los comerciantes formales”, lo cual “genera mayor competencia para los distribuidores”. La lista incluye fideos, porotos, lentejas, cocoa en polvo, café, yerba mate, galletitas dulces y galletitas saladas, así como también pasta de dientes, desodorantes, champú y jabón de tocador.

A juicio de Vallcorba, “un posible resultado de una medida de este tipo sería que, aun cuando no se utilice el régimen simplificado, los precios a los cuales los comerciantes accedan a determinados productos hayan bajado”.