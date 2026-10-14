Menoni dijo que el Ministerio de Turismo mantiene un “optimismo cauteloso” de cara a la temporada estival

El ministro de Turismo dijo que “todo está alineándose para que sea una buena temporada”, aunque advirtió sobre “crear expectativas”, ya que hay cosas sobre las que la cartera no mantiene control.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, dijo que la cartera que preside mantiene un “optimismo cauteloso” de cara a la temporada de verano, en función de las diferentes informaciones que se manejan actualmente.

En una entrevista con Primera mañana, de la diaria Radio, el titular del Ministerio de Turismo (Mintur) explicó que dicha postura responde a una serie de “elementos objetivos macroeconómicos” que apuntan preliminarmente a un panorama positivo.

Entre otros insumos, Menoni se refirió a los datos sobre los tipos de cambio efectivo conformados por el Banco Central del Uruguay, que arrojan que, entre marzo y agosto, el país está mejor posicionado que Argentina y Brasil. Sin embargo, dijo que a nivel del dinero con el que cuentan los turistas no se está “tan bien”, ya que “los argentinos tienen menos dinero para gastar” ante la suba de tarifas en su país.

Sin perjuicio de ello, aclaró que los elementos deben ser abordados con cuidado, teniendo en cuenta que pueden “crear expectativas” entre los operadores turísticos, los propios turistas e incluso “aquellas personas que tienen expectativas de trabajar en turismo”.

Luego de que se le consultara por datos concretos, el ministro de Turismo apuntó a diferentes indicadores, uno de los cuales arroja “un descenso importante” en el ingreso de argentinos, en el orden del 12% en términos interanuales hasta agosto de este año. De todas maneras, matizó que la temporada del año pasado fue “extraordinaria”, y notó que hubo un alza en el ingreso de brasileños, norteamericanos y europeos mayor al 10%, así como de colombianos, que vieron un alza cercana al 25%.

Con respecto a los niveles de ingreso de divisas, notó que se asemejan a los mostrados en 2025, y que rondan los diez millones de dólares. Igualmente, explicó que hubo un incremento en el número de “uruguayos que salieron al exterior a hacer turismo”, pero que también creció el movimiento interno durante setiembre.

Asimismo, dijo que, de acuerdo con los datos parciales con los que cuenta el Mintur, se constataron buenos niveles de ocupación en Colonia este fin de semana largo, que generalmente se utiliza para estimar cómo será la actividad en el verano. “Todo está alineándose para que sea una buena temporada, pero, de vuelta, hay cosas que no podemos controlar”, aseveró.

El Mintur está en condiciones de “tomar las previsiones del caso para ayudar” de cara al fenómeno de El Niño

Consultado acerca de cómo se prepara el Mintur ante el fenómeno meteorológico de El Niño, que se extenderá durante la temporada estival, Menoni reconoció que aunque no se pueden cambiar las condiciones climáticas, sí se está en condiciones de “tomar las previsiones del caso para ayudar, no solo al sector turístico, sino a varios sectores”.

En esa línea, destacó que la cartera que preside integra un grupo de trabajo liderado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, encargado de proyectar “medidas paliativas, si es que cabe el término”. Entre otras acciones, apuntó a algunas previsiones destinadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes), emprendimientos que representan “más del 97% de los operadores turísticos”.

También puntualizó que la Ley de Presupuesto aprobada el año pasado faculta al Mintur a “declarar la emergencia turística”, algo para lo que se tiene como peor caso posible el aislamiento total de destinos turísticos. Aun así, precisó que falta por reglamentar la herramienta y asignarle un presupuesto operativo, algo que también gestiona Sánchez.

Por otra parte, Menoni destacó el rol que juega el sector privado en el sector turístico, dado que es “profesional [y] comprometido” y “lo ha demostrado en los últimos años”. En esa línea, dijo que el Mintur pretende “algunas cosas muy sencillas” de cara al fenómeno, como la posibilidad de “permitir cancelaciones de último momento”. Si bien reconoció que eso es algo “muy difícil” y aclaró que no pretende interferir con sus negocios, el ministro afirmó que eso “facilitaría un poquito la decisión de los turistas para venir a Uruguay”.

Para Menoni, la visita del papa León XIV tendrá efectos positivos y colocará al país en una “vidriera mundial”

Con respecto a cómo podría incidir la visita del papa León XIV, que se proyecta que permanecerá en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre como parte de una gira regional, Menoni expresó en primer lugar su deseo de que el sumo pontífice se recupere de la intervención quirúrgica a la que fue sometido esta semana, y que vuelve complejo un viaje aéreo prolongado.

El ministro de Turismo dijo que, de concretarse, la visita impactará a nivel del número de turistas que ingresan al país y las divisas que traen consigo, y también destacó “la vidriera mundial” que el papa brinda. Dijo que si bien la organización del viaje corre a cargo de la Iglesia católica, su organismo y los gobiernos departamentales de Montevideo, Paysandú y Florida, que visitará, buscan asistir en la medida de lo posible. Entre otros, la necesidad de gestionar soluciones ante la falta de capacidad hotelera en los dos departamentos del interior.

“Vayamos con cautela, sobre todo por estas noticias de los últimos días; esperando, por supuesto, que pueda venir el papa”, sostuvo, ante la posibilidad de que la operación implique modificaciones en el cronograma del líder religioso.