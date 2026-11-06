El papa León XIV dio su primer discurso en Uruguay y recibió la llave de la ciudad

Orsi se mostró sorprendido por la cantidad de gente que recibió al papa y por el hilo conductor del discurso del pontífice. “Muchos de sus mensajes nos obligan a reflexionar”, valoró.

Antes de las 16.30, el papa León XIV, que había partido esta madrugada desde Roma, aterrizó en el Aeropuerto de Carrasco, donde fue recibido al pie del avión por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Al descender de la aeronave, el pontífice también saludó al canciller de la República, Mario Lubetkin; al intendente de Canelones, Francisco Legnani; al embajador de Uruguay ante el Vaticano, Juan Raúl Ferreira; al cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y a otros representantes de la Iglesia católica.

En redes sociales, Orsi le dio la bienvenida al papa a Uruguay. “Lo hacemos desde lo que somos: un país de tradición laica, con instituciones democráticas sólidas y una sociedad diversa, que respeta las distintas creencias y convicciones”, afirmó el mandatario. El presidente también señaló que la presencia del papa “será una oportunidad para compartir nuestra cultura, nuestras tradiciones y el compromiso de una sociedad que valora el diálogo, la solidaridad y la convivencia”.

Desde el aeropuerto, el papa inició su traslado hacia la plaza Independencia, donde miles de simpatizantes lo esperan desde temprano. A lo largo del recorrido por la rambla hasta el Centro de Montevideo, el papa saludó desde la camioneta a los fieles que se apostaron a ambos lados de la calle para recibirlo. En el Parque Rodó, a la altura de la rambla y avenida Sarmiento, León XIV cambió de vehículo para comenzar el último tramo del recorrido hasta la plaza en el papamóvil.

Minutos antes de las 18.00, el papa arribó a la plaza, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida y pronunciará su primer discurso en territorio uruguayo. Tras ser recibido nuevamente por Orsi en el lugar, León XIV saludó a la vicepresidenta Carolina Cosse y a los expresidentes de la República Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou. Posteriormente, subió junto a Orsi al escenario para escuchar el himno uruguayo y el himno pontificio entonados por el Coro Nacional del Sodre, la Orquesta Nacional Juvenil, el Coro Nacional Juvenil y el Coro Nacional de Niños.

Varias autoridades del gobierno esperaron la llegada del pontífice en la plaza Independencia, como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y la secretaria de Derechos Humanos, Iliana da Silva. También están presentes el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado; el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda; el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y su símil del Partido Independiente, Pablo Mieres.

De igual forma, se pudo observar a varios integrantes del Parlamento entre los asistentes, como el presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Rodrigo Goñi, el senador colorado Pedro Bordaberry y el frenteamplista Eduardo Brenta. Asimismo, representantes de organizaciones sociales, como Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que solicitó a León XIV que exhorte a la Iglesia uruguaya a brindar información sobre los desaparecidos, horas antes de su llegada.

Luego de pronunciar sendos discursos, el presidente y el papa mantuvieron una audiencia privada en el Palacio Estévez, donde el pontífice también saludó a otros integrantes del Poder Ejecutivo y del sistema político uruguayo. Sobre las 19.30, volvieron a salir al escenario central para realizar un saludo final y acompañar al papa hasta la puerta de la Ciudadela. En el Cabildo de Montevideo, León XIV recibió la llave de la ciudad de manos del intendente de Montevideo, Mario Bergara.

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Orsi: un mensaje de “comunión, más allá de lo que cada uno crea, nos viene muy bien”

En rueda de prensa desde la plaza Matriz, Orsi se mostró sorprendido por la cantidad de gente en las calles y en la plaza, así como por “la alegría con la que la gente lo recibió” y con la que el papa llegó a Uruguay. Su encuentro privado con el pontífice, dijo, fue la “continuación de una conversación que tuvimos en el Vaticano”. En ese marco, recordó que hubo “algunos temas que nos comprometimos a resolver y, por supuesto, una gratitud enorme por todo lo que hacen estas organizaciones vinculadas a la Iglesia, que trabajan en los temas sociales con el Estado desde hace muchos años”.

Sobre el discurso del papa, el presidente señaló que el hilo conductor que utilizó en torno al Éxodo del Pueblo Oriental sorprendió, “incluso a todos los sectores políticos de los que estuvimos hoy”. “El Vaticano tiene eso: cuando llega a un lugar o cuando el papa habla, normalmente hay mucho estudio atrás, o mucho análisis”, reconoció Orsi. A partir de ese hilo conductor, destacó que el pontífice “fue desarrollando todos los temas que para la Iglesia son fundamentales, por supuesto para la comunidad católica, pero también para la humanidad hoy”. Con todo, valoró que, “en un mundo como el que estamos, en un país como el que estamos, muchos de sus mensajes creo que nos obligan a reflexionar”.

Consultado sobre en qué coincide con el papa, Orsi apuntó a la “idea de desarrollo humano integral”, la cual está vinculada con una “raíz cristiana”, que, “obviamente, por pertenecer a esta civilización, todos heredamos y nos formamos en ella”. “En tiempos [en los que] se habla tanto de guerra, en tiempos [en los que] la polarización o el distanciamiento son una de las características, un mensaje, por supuesto de paz, pero de comunión, más allá de lo que cada uno crea, nos viene muy bien”, señaló.

La agenda de León XIV en Uruguay

La visita que comenzó este viernes será hasta el domingo e implicará el recorrido del papa por distintas ciudades del país.

Viernes 6

16.30 - Llegada al aeropuerto y recorrido por Avenida de las Américas, Rafael Barradas, rambla, Paraguay, 18 de Julio hasta llegar a la plaza Independencia.

17.30 - Acto oficial con autoridades del gobierno en la plaza Independencia (dará un discurso).

18.15 - Encuentro con el presidente Yamandú Orsi (palacio José Artigas).

19.00 - Entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.

19.05 - Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral de Montevideo.

Sábado 7

9.10 - Llegada a Paysandú.

10.00 - Santa Misa en Paysandú.

12.45 - Regreso a Montevideo.

17.00 - Encuentro con la realidad social de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

18.00 - Encuentro en la Universidad Católica.

19.00 - Vigilia de oración en el estadio Centenario (dará un discurso).

Domingo 8

10.30 - Santa Misa en Florida en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

15.10 - Ceremonia de despedida en el aeropuerto.

15.30 - Salida hacia Buenos Aires.