En el Partido Nacional hay dudas sobre la comisión de allanamientos nocturnos propuesta por Perrone y se “enfrió” su apoyo

Hace un mes, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone planteó a los demás partidos que integran el Parlamento formar una comisión bicameral para analizar los allanamientos nocturnos, un tema que el Partido Nacional (PN) volvió a poner en el tapete en este período al impulsar otra reforma constitucional que los habilite. Pocos días después del planteo formal de Perrone, y luego de una reunión de su agrupación parlamentaria, el PN informó que apoyaba la propuesta.

Sin embargo, ahora los blancos no están tan entusiasmados con el planteo cabildante. “Nosotros nos enfriamos un poco, vamos a ver qué hacemos llegado el caso. Capaz que pedimos tiempo para reconsiderarlo”, dijo a la diaria el diputado del PN Pablo Abdala, uno de los coordinadores de la bancada nacionalista. Señaló que verán si este martes, en la reunión de coordinación interpartidaria, Perrone replantea el tema. Recordó que primero se había planteado como una comisión bicameral y luego se entendió que era mejor hacerlo en la Cámara de Diputados.

Abdala comentó que parecía mejor crear la comisión en la cámara baja porque es donde tienen representación todos los partidos, “y una comisión de ese tipo, con relación a un tema que se debería dilucidar en una reforma constitucional, parece lógico que todos los partidos puedan opinar”. “De todas formas, si bien nosotros inicialmente, en una reunión de la agrupación parlamentaria, resolvimos acompañar la propuesta, el tiempo ha pasado, y tal vez pidamos la reconsideración del tema, porque muchos compañeros plantearon dudas desde ese entonces hasta ahora. Así que no hay una posición definitiva, ni a favor ni en contra”, recalcó.

Consultado sobre por qué tienen dudas, dado que el PN quiere volver a impulsar los allanamientos nocturnos, Abdala señaló que es por razones “estrictamente políticas”. Y preguntó: “¿Qué sentido tiene crear una comisión que no es resolutiva para discutir sobre un aspecto que está sobradamente debatido?”.

Además, Abdala señaló que algunos nacionalistas advierten que “la agenda parlamentaria está sobrecargada”, y prácticamente ya está terminando el año legislativo, por lo tanto, no saben si “realmente aporta demasiado a la discusión un análisis de esas características” con relación a un tema, insistió, “que está en la opinión pública, ha sido motivo de dos convocatorias electorales” y sobre el cual “ya los fundamentos se conocen”.

En diálogo con la diaria, Perrone dijo que en coordinación se había hablado de “afinar fecha” y que probablemente la comisión iba a quedar para 2027, “porque el tema de los allanamientos nocturnos no es algo que se haya enfriado en lo más mínimo”, aunque “capaz que se enfrió para los blancos”. “Como es un tema que va a estar en discusión en campaña, y no es un proyecto de ley, se puede tratar el año que viene”, ya que es una comisión que trabajaría solo por un período de dos meses, apuntó.

Para el diputado cabildante, “si no hay voluntad de juntar información, significa que el tema solo sirve para lo electoral”. “Yo quiero que, llegada la próxima campaña, haya la mayor información posible de todos los que quieran opinar sobre el tema. Esa información es importante que quede plasmada en un trabajo legislativo, por lo menos para recoger opiniones”, insistió Perrone, y puso como ejemplo que a la comisión deberían ir los sindicatos policiales, el Ministerio del Interior y “todo el sistema de justicia”.

Por último, Perrone sostuvo que “los que se niegan de un lado y del otro” con respecto a la conformación de una comisión sobre este tema es “porque pretenden utilizar los allanamientos nocturnos para la campaña electoral”. Entonces, “si los blancos se niegan, es porque probablemente estén pensando que la información que va a recoger esa comisión va a ser negativa y puede jugarles en contra para su estrategia de campaña electoral”. Agregó que en el Frente Amplio quizás “piensan que la información que se recogerá sea positiva y también es negativo para ellos”.