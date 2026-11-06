Llegó el papa León XIV a Uruguay y se dirige hacia la plaza Independencia

El papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Carrasco en Ciudad de la Costa, cerca de Montevideo, el 6 de noviembre.

El presidente Yamandú Orsi recibió al pontífice en el aeropuerto; en la plaza Independencia, el papa se reunirá con autoridades nacionales y pronunciará su primer discurso en Uruguay.

Antes de las 16.30, el papa León XIV, que había partido esta madrugada desde Roma, aterrizó en el Aeropuerto de Carrasco, donde fue recibido al pie del avión por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Al descender de la aeronave, el pontífice también saludó al canciller de la República, Mario Lubetkin; al intendente de Canelones, Francisco Legnani; al embajador de Uruguay ante el Vaticano, Juan Raúl Ferreira; al cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y a otros representantes de la iglesia católica.

En redes sociales, Orsi le dio la bienvenida al papa a Uruguay. “Lo hacemos desde lo que somos: un país de tradición laica, con instituciones democráticas sólidas y una sociedad diversa, que respeta las distintas creencias y convicciones”, afirmó el mandatario. El presidente también señaló que la presencia del papa “será una oportunidad para compartir nuestra cultura, nuestras tradiciones y el compromiso de una sociedad que valora el diálogo, la solidaridad y la convivencia”.

Desde el aeropuerto, el papa inició su traslado hacia la plaza Independencia, donde miles de simpatizantes lo esperan desde temprano. A lo largo del recorrido por la rambla hasta el centro de Montevideo, el papa saludó desde la camioneta a los fieles que se apostaron a ambos lados de la calle para recibirlo. En el Parque Rodó, a la altura de la rambla y avenida Sarmiento, León XIV cambió de vehículo para comenzar el último tramo del recorrido hasta la plaza en el papamóvil.

En la plaza tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida. Allí mantendrá un encuentro con autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil, y pronunciará su primer discurso en territorio uruguayo.

Varias autoridades del gobierno esperan la llegada del pontífice en la plaza Independencia, como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y la secretaria de Derechos Humanos, Iliana da Silva.

También están presentes el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado; el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda; el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y su símil del Partido Independiente, Pablo Mieres. Igualmente, los expresidentes de la República Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou. El último fue ovacionado una vez que llegó, y se acercó al público para dialogar y sacarse foto con varias personas.

También se pudo observar a varios integrantes del Parlamento entre los asistentes, como el presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Rodrigo Goñi, el senador colorado Pedro Bordaberry, y el frenteamplista Eduardo Brenta. Asimismo, representantes de organizaciones sociales, como Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que solicitó a León XIV que exhorte a la iglesia uruguaya a brindar información sobre los desaparecidos, horas antes de su llegada.

La agenda de León XIV en Uruguay

La visita que comenzó este viernes será hasta el domingo e implicará el recorrido del papa por distintas ciudades del país.

Viernes 6

16.30 - Llegada al aeropuerto y recorrido por Avenida de las Américas, Rafael Barradas, rambla, Paraguay, 18 de Julio hasta llegar a la plaza Independencia.

17.30 - Acto oficial con autoridades del gobierno en la plaza Independencia (dará un discurso).

18.15 - Encuentro con el presidente Yamandú Orsi (palacio José Artigas).

19.00 - Entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.

19.05 - Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral de Montevideo.

Sábado 7

9.10 - Llegada a Paysandú.

10.00 - Santa Misa en Paysandú.

12.45 - Regreso a Montevideo. 17.00 - Encuentro con la realidad social de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

18.00 - Encuentro en la Universidad Católica.

19.00 - Vigilia de oración en el estadio Centenario (dará un discurso).

Domingo 8

10.30 - Santa Misa en Florida en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

15.10 - Ceremonia de despedida en el aeropuerto.

15.30 - Salida hacia Buenos Aires.