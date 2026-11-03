Sol Maneiro sobre llamado a sala a Juan Castillo: tras resolución del conflicto en el puerto “no tiene sentido”

Aunque consideró que “lo mejor hubiese sido no llamar a sala” tras la resolución del conflicto en Terminal Cuenca del Plata, la legisladora oficialista destacó que la instancia permitirá al MTSS “contar cómo se está trabajando”.

El miércoles por la mañana, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, será interpelado en la Cámara de Diputados por el legislador colorado Adrián Juri.

La instancia había sido anunciada ante las dificultades en llegar a un acuerdo que diera punto final al conflicto en Terminal Cuenca del Plata (TCP). Sin embargo, esto finalmente ocurrió, por lo que el llamado a sala cobró un tenor general y ahora se le pedirán explicaciones a Castillo sobre su gestión “en materia de prevención y resolución de conflictos laborales, sus consecuencias sobre el empleo, la producción, el comercio exterior y la actividad económica” desde que comenzó el gobierno.

A horas de la comparecencia del ministro, la diputada del Frente Amplio (FA) Sol Maneiro consideró en una entrevista con Informativo de cierre de la diaria Radio que entiende que tras el acuerdo en el puerto “lo mejor hubiese sido no llamar a sala”, pero marcó que se abre la posibilidad de “contar cómo se está trabajando”. “En el momento que se resuelve el conflicto no tiene sentido seguir adelante, después fueron agregando temas y ahora es toda la gestión”, señaló. “Siempre que hay que ir a rendir cuentas al Parlamento me parece que son momentos importantes para que el gobierno le rinda cuentas a la ciudadanía”, evaluó la diputada frenteamplista, que remarcó la necesidad de “aprovechar estas instancias para poder contar qué se hace”.

Consultada acerca de si entiende que se necesita una autocrítica respecto al manejo del conflicto en TCP, la legisladora reconoció que el conflicto fue “extenso” e “importante”, aunque matizó que hay que considerar el rol que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) jugó “como negociador” a la hora de “tener una cintura para poder ir arrimando propuestas”. “Hay conflictos que se resuelven más rápido, otros que son un poco más lentos y un poco más duros”, resumió la legisladora. Contrastó dicha postura con las solicitudes de parte de la oposición, y dijo que para implementar la esencialidad “no iba a resolver absolutamente nada”, ya que, a su entender, “se tienen que dar los procesos para que se pongan de acuerdo las partes […] porque después tienen que seguir conviviendo”. “Creo que el MTSS se manejó bien”, evaluó.

Maneiro remarcó que espera que la sesión del miércoles se dé “en el mejor tono posible”. Advirtió que “una salida de tono en la interpelación puede tirar por la borda” lo que pretende exponer el ministro el miércoles, que catalogó como “una síntesis” de “año y medio de gobierno frenteamplista”. “Desde la bancada oficialista vamos a hacer todos los esfuerzos para que sea una interpelación con altura, que haya diálogo, que cada uno presente sus ideas siempre desde el respeto”, anticipó.

Por otra parte, y luego de que se le consultara sobre la situación que atraviesa la industria frigorífica con varios establecimientos con sus trabajadores en el seguro de desempleo, Maneiro reconoció que el rubro constituye “uno de los sectores más golpeados” y que existen industrias adyacentes con problemáticas vinculadas pero con “casuísticas diferentes”, lo que vuelve “difícil solucionar esta problemática con acciones puntuales”.

En línea con lo expresado por el senador oficialista Óscar Andrade, que denunció el “uso extorsivo del seguro de paro” en la industria luego de votar la extensión de dos de ellos la semana pasada, la diputada identificó la existencia de “una bicicleta” que “no está buena”. Sin embargo, aclaró que “la solución no es no votar el seguro de paro”, ya que “cuando la extensión del seguro de paro llega, el trabajador ya es rehén”, sino que hay que “anticiparse” y el MTSS “está trabajando en eso”.

Finalmente, y con respecto a cuál entiende que será el resultado de la interpelación dado que el partido oficialista no es mayoría en la cámara baja, Maneiro desterró cualquier posible moción de censura contra el ministro, ya que “las noticias que va a traer el MTSS son datos que en general son buenos y el pedido de interpelación específico es por un conflicto que ya se resolvió”. “Yo no estoy manejando un pedido de censura al ministro de Trabajo bajo los datos y condiciones que tenemos”, afirmó.