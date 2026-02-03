Este lunes fue la primera reunión del año del directorio del Partido Nacional (PN), que tuvo como uno de los temas principales de intercambio la situación de la seguridad pública. Para eso, las autoridades del PN recibieron al diputado nacionalista Pablo Abdala, integrante de la Comisión Permanente del Parlamento, que fue el convocante de Carlos Negro, titular del Ministerio del Interior (MI), en la sesión de la semana pasada en la que se debatió sobre la seguridad.

Luego de la reunión, el directorio blanco publicó un comunicado en el que declaró “su preocupación por la situación de inseguridad ciudadana, especialmente a la luz de las evidentes carencias y debilidades de liderazgo que exhibe el titular del MI”. También se expresó “que, más allá de la actuación de la Policía, el gobierno, al cabo de un año de gestión, no ha sido capaz de construir una política de seguridad que esté a la altura de las necesidades de la población”.

En el tercer punto del comunicado el directorio blanco señaló que “los hechos demuestran, y lo confirmó la instancia parlamentaria de la semana pasada, que no hay Plan de Seguridad ni política de Estado, porque el MI no los ha promovido”. “En cambio, desperdició el tiempo y las oportunidades en anuncios altisonantes que no se concretaron, como tampoco se cumplieron las promesas de la campaña electoral”.

Por último, el directorio señaló que el PN “trasladará la referida preocupación al ámbito de coordinación de la Coalición Republicana, a sabiendas [de] que se trata de una preocupación compartida”.

En una conferencia de prensa el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, dijo que, “más que la sensación”, tiene la “certeza”, porque “los hechos lo dicen todos los días, de que la gente está indefensa”. Según Delgado, “están pasando cosas que no pasaban”, como “el otro día, una bala perdida adentro de un ómnibus”. “Sentimos, creemos y afirmamos que hay un MI que no tiene rumbo, ni autoridad ni vocación de liderazgo, que no cree en la Policía, y que la Policía no cree en el MI”, agregó Delgado.

El excandidato blanco sostuvo que “hay mucha improvisación en el tema más importante de los uruguayos” y que el gobierno “está en un debe con la ciudadanía”. Subrayó que “no se cumplieron las promesas de campaña”, como “los 2.000 policías [más] que se prometieron en televisión, como tantas otras promesas que no se cumplieron, como el tema impositivo”.

Por su parte, en la conferencia de prensa Abdala también criticó el “debilitamiento del liderazgo del MI”, que no tiene “exclusivamente que ver con el episodio desgraciado que el ministro vivió la semana pasada”, en referencia al accidente de tránsito que protagonizó. “Esa, en todo caso, es una circunstancia que se agrega a un proceso de fragilización y de debilitamiento de la conducción de la Policía Nacional y del MI que se venía dando”, sostuvo.

El diputado del PN agregó que “el otro aspecto medular en todo esto es la ausencia de políticas, es la falta de rumbo y de definiciones en cuanto a un plan de seguridad que es una suerte de entelequia que se nos sigue anunciando para marzo, que está muy próximo en el calendario”. Sin embargo, apuntó que de la instancia parlamentaria no resultó ninguna confirmación de cuáles serían los contenidos del plan.

Colorados también critican, pero con matices internos sobre las cifras presentadas por el MI

A su vez, este lunes también se reunió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC), que recibió al también colorado Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del MI, quien informó sobre los últimos números de criminalidad que presentó la cartera. En una conferencia de prensa luego de la reunión, Sanjurjo dijo que fue citado al CEN para presentar las cifras y también para “hablar un poco sobre las discusiones que se han generado en torno a las cifras”.

“Básicamente, les reiteré a los miembros [del CEN] que tuvimos un panorama heterogéneo en 2025, donde una mayoría de delitos tuvieron una baja, hubo otros delitos que se mantuvieron estables y hubo algunos, menos, que aumentaron. En general, las tendencias que venían dándose en 2024 se mantuvieron, lo cual es algo para celebrar”, sostuvo.

Sanjurjo subrayó que defiende –y lo hará “siempre”– que los datos que da el MI “son fiables hoy, lo eran el año pasado, lo eran en 2019 y lo seguirán siendo”. “Además, tenemos también el objetivo de ganarnos la confianza de la ciudadanía y que en Uruguay se deje de discutir las cifras que da el MI, y esto lo digo a título personal. Nuestro país tiene un nivel de desarrollo que ya no permite seguir poniendo en duda estas cifras de manera sistemática por parte de la oposición de turno, sea la del Frente Amplio, la del PC, la del PN o la de cualquier otro partido. Simplemente, no da. Nuestros sistemas son fiables, están auditados y tienen una metodología internacional”, insistió.

“No compartimos la gestión en seguridad del gobierno porque, más allá de los datos que el gobierno mide, el dato que no para de crecer es el de que la seguridad es la principal preocupación de los uruguayos”, dijo, por su parte, el senador Andrés Ojeda, secretario general del PC, en una rueda de prensa. Agregó que “eso no cambia, por más que el gobierno salga y diga que hay un 2%, 3% de baja de los homicidios, cuando prendemos la tele, un día sí y otro también, y vemos que hay un niño fallecido por un cruce de balas narco”.

Luego, Ojeda destacó la labor de Sanjurjo, quien en su trabajo técnico “es muy bueno”. “Tiene un doctorado en el extranjero. Claramente, es un activo que la cuestión pública tenga un técnico de esta calidad, que generalmente terminan en la actividad privada por cuestiones hasta económicas. Así que la calidad de Diego en materia de laburo es buena, al punto de que el gobierno anterior contó con él y este gobierno decidió contar con él. Él no es un cargo del PC, lo fueron a buscar por quién era”, afirmó.

Ojeda dijo que respaldan el trabajo de Sanjurjo, pero insistió con que eso “no quiere decir, en lo más mínimo”, que no tengan “enormes discrepancias con la gestión en materia de seguridad”, la cual critican “enfáticamente”. “Uno de los mayores debes que tiene el gobierno hoy es en materia de seguridad, no sólo en resultados, sino en planes y objetivos”, señaló.

El secretario general de PC sostuvo que “la gente dice que la seguridad pública está muy mal”, visión que los colorados comparten. Entonces, “el plan resultó ser poco sustantivo, la montaña parió un ratón” y el gobierno no dice “cómo va a concretar propuestas de la campaña electoral, como aquella palabra imposible, ‘desprisionalizar’, que se había prometido”. “No sabemos qué va a ocurrir, no ha venido ningún proyecto al Parlamento en ese sentido. Nos parece que es tiempo de marcar rumbo y firmeza en el combate al narcotráfico y al conflicto entre bandas. La gente nos dice, sobre todo en barrios complicados, que va el móvil de la Republicana y, cuando se va, vienen los enfrentamientos; habrá que dejar el móvil de la Republicana más tiempo y asumir los costos de que su presencia pueda generar enfrentamientos. Hace falta firmeza, determinación y asumir costos”, finalizó Ojeda.

A todo esto, el senador colorado Pedro Bordaberry escribió en su cuenta de X que el MI presentó “cifras preliminares” que “una vez más recurren al negacionismo frenteamplista de la realidad”. “Ayer era una sensación térmica y los narcos sólo buscan Uruguay como lugar de refugio; hoy son cifras preliminares que intentan negar una realidad omitiendo homicidios; por suerte, la Fiscalía tiene las cifras reales y deja en evidencia a los amanuenses”, finalizó.