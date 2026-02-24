El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró este martes la emergencia agropecuaria por déficit hídrico en diez departamentos del país por un lapso de 90 días. La resolución fue tomada con base en una propuesta elevada por la Comisión de Emergencias Agropecuarias, integrada por el MGAP, el Instituto Uruguayo de Meteorología y el Ministerio de Economía y Finanzas.

A través de un comunicado, el MGAP indicó que la resolución se tomó ante “el agravamiento” de la situación en determinadas zonas de parámetros como el índice de precipitación estandarizado y el promedio decadal del porcentaje de agua en el suelo.

La medida rige para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja y aplica a algunos departamentos, en diferente medida, según las seccionales policiales. En Canelones, Maldonado y Montevideo, por ejemplo, la emergencia agropecuaria rige para todas las secciones.

En cambio, en Durazno y Flores rige para la 9°; en Florida para la 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15° y 16°; en Lavalleja para la 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 13° y 14°; en Rocha para la 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 10°, 11° y 12°; en San José para la 4°, 8° y 9°; y en Treinta y Tres para la 5°, 6° y 8°.

La resolución habilita “conceptualmente” a que el MGAP tenga la posibilidad de hacer compras directas de ración para suministrar a los productores agropecuarios sin necesidad de una licitación, según explicó a la diaria el director general de Recursos Naturales del MGAP, Gustavo Garibotto.

El jerarca detalló que “muy seguramente” no será específicamente el MGAP “quien compre la ración y la distribuya”, pero señaló que el objetivo es “encontrar la manera en la cual, en función de esas demandas”, se facilite el acceso para que los productores “rápidamente puedan contar con ese complemento alimentario para sus ganados”.

Garibotto apuntó que, en el caso de las seccionales y los departamentos en estado de emergencia, en los próximos días se estarán “relevando las necesidades y demandas concretas en las diferentes zonas y en los diferentes lugares que requieren los productores”. Aunque aclaró que ya lo estaban haciendo, señaló que es un trabajo que van a culminar próximamente; dijo que se trata de “un insumo imprescindible para poder definir cuáles son los mejores mecanismos” para hacer llegar los suministros. Asimismo, puntualizó que, al tratarse de una declaración que cubre varios rubros, hay “demandas diferentes en distintas zonas”.

“El grueso de las acciones es para productores de menos de 100 hectáreas índice Coneat 100; lo que implica esta medida es buscar la mejor forma de que esos apoyos puedan llegar en tiempo y forma a esos productores”, apuntó. Garibotto aclaró que la medida “no implica un subsidio” y que el apoyo que se brindará “tiene que retornar” por parte de los productores, aunque con “un plazo mayor”.

Además de brindar un apoyo en este sentido, el jerarca destacó que la declaración de emergencia “facilita la comprensión pública del tema y el diálogo en productores que estén en esas zonas frente a la situación que puedan necesitar plantear”. “Por ejemplo, productores que tengan que hacer planteos bancarios, de diferimientos”, comentó; y apuntó que “eventualmente las propias intendencias involucradas, basadas en esta declaración, pueden tomar definiciones o hacer modificaciones o apoyos que entiendan pertinentes”.

El jerarca agregó que el Instituto Nacional de Colonización ya habilitó en enero una línea de crédito específicamente para situaciones de déficit hídrico dirigida a los productores en las zonas en emergencia; en este caso, se trata de un apoyo destinado al alumbramiento de agua o la compra de forrajes.

La resolución tomada este martes por el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, está precedida por una serie de medidas de apoyo tomadas por el MGAP durante enero y febrero que mantienen su vigencia en esta emergencia, “para todas las áreas del territorio nacional que fueron alcanzadas originalmente en esos meses, aun cuando no se encuentren comprendidas en esta nueva declaratoria de emergencia agropecuaria”, según se señala en el comunicado de la cartera.