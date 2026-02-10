A partir de la inauguración del nuevo ciclo, el Operativo Calle que desarrolla el gobierno desde el 22 de enero fue motivo de varias entrevistas con distintas perspectivas en la diaria Radio. Este martes se pronunció al respecto Martín Lema, senador del Partido Nacional (PN) y exministro de Desarrollo Social.

El dirigente también repasó la agenda de la capital, ya que el presupuesto quinquenal para la Intendencia de Montevideo ya está a consideración de la Junta Departamental capitalina (JDM).

Sobre el despliegue del Estado vinculado a la situación de calle, el nacionalista dijo que se trata de un fenómeno de “altísima complejidad”, que requiere que “juguemos en cancha grande”, y exhortó a tener una doble mirada sobre el tema. Por un lado, aparecen las causas, que “no son cortoplacistas”, apuntó, y sostuvo que durante el gobierno anterior generaron “la estructura que permita el inicio de revertir esas circunstancias”: “Entre cupos especializados que generó el Mides, entre las camas que fue incrementando ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] y el paso de la Dinali [Dirección Nacional del Liberado] del Ministerio del Interior (MI) al Mides, se empezaron a generar raíces para poder dar una respuesta seria, que no es en el corto plazo, a la atención de las causas”, acotó.

Por otra parte, señaló que aparecen las “consecuencias que hay que atender”, entre las que mencionó “lo que se ve en forma permanente, que es un aumento sostenido de personas en situación de calle”. Para Lema, esos casos ameritan la utilización de la Ley de Faltas, pero “sobre todo hay que aplicar la internación compulsiva en los casos que presentan problemas de salud mental o problemas de consumo de sustancias”. “¿Compartimos el cambio de criterio del gobierno y la aplicación de la Ley de Faltas por parte del MI? Sí, yo particularmente la comparto”, dijo, y agregó: “Ahora, creo que, en realidad, el eje hay que ponerlo en mayor medida en la hospitalización involuntaria, de lo que en su momento el Frente Amplio [FA] votó en contra, y creo que hoy está a favor”, reafirmó.

En una comparación entre las herramientas, aseveró que con la Ley de Faltas “se retira circunstancialmente a una persona que, muchas veces, a la hora y media, dos horas o al rato vuelve a ese lugar”. En ese sentido, si “se constata que [la persona] tiene problemas de salud mental o adicciones”, “lo lógico”, afirmó, es que “ese ejercicio de la fuerza pública sea para trasladarla a un hospital donde se pueda compensar”.

Sería “cínico” entender como un derecho vivir en la calle, aseveró Lema

Lema instó a “acelerar” el convenio con la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, por el cual “100 casas se iban a pasar al Mides, porque al Mides le costaba mucho acceder a casas”, elemento “mucho más eficiente y más rentable desde el punto de vista social” en el marco del modelo housing first. Consideró que, en lugar de “tener un refugio de 20 o 30 personas que evidentemente, por la cantidad, no es el modelo lógico para poder generar un trato mucho más personalizado”, se recurre a casas en las que habitan de tres a cinco personas con intervención social.

Frente a la realidad de que los llamados de ese tipo a privados suelen terminar desiertos, Lema dijo que en su tiempo al frente del ministerio recurrió a la cartera de viviendas estatal y el convenio se firmó en el período anterior como una “herramienta que contribuye mucho con el tema”, por lo que a esos inmuebles los recibiría la actual administración. “Ahora hay que hacer una puesta a punto de en qué está ese pasaje de viviendas”, acotó.

Además, opinó que ASSE debe “robustecer la respuesta en materia de adicciones y salud mental”, porque “si no tiene la capacidad de recibir a esa persona, la causa no se trata y si la causa no se trata, la consecuencia se mantiene”.

En tanto, sobre el rol de la cartera al recibir a las personas que traslada el MI en el Centro de Primera Asistencia en Casavalle, dijo que ese abordaje representa “una respuesta de emergencia” y, a pesar de tildarla como “necesaria” o de reiterar que celebra el “cambio de visión”, planteó que durante su gestión contrataron policías eventuales con la idea de que “no es un derecho vivir en la calle”. “Sería cínico tomarlo como un derecho. ¿Cómo puede estar en un bienestar o en una prosperidad alguien que termina durmiendo en el banco de una plaza? Lo más fácil para la administración es tomarlo como un derecho y obviarlo”, aseguró.

“Insisto: causas y consecuencias. En las consecuencias hay que aplicar Ley de Faltas, porque el uso indebido de espacios públicos no es aceptable hasta por la propia persona y, obviamente, por problemas de convivencia, pero tienen que incrementar el uso de la herramienta de la hospitalización involuntaria”, resumió.

En el eje de la comparecencia que está prevista para el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, vinculada a la muerte de cuatro niños, niñas y adolescentes bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay entre diciembre y febrero, explicó en línea con el propio jerarca frenteamplista que el Mides es “el ministerio de referencia” y “la comunicación del Parlamento con el Poder Ejecutivo”, pero “no es que dependa” de él ni que intervenga. Sobre el fenómeno que está de fondo en este tipo de fallecimientos, se limitó a decir que “cuando hablamos de primera infancia o adolescencia muchas veces lo hablamos desde el punto de vista socioeconómico”, pero es preciso “agregarle, con mucha jerarquía, lo socioemocional y lo sociosanitario, que tiene que ver con la intervención en la salud mental”.

La agenda de la capital

Lema preside la Comisión Departamental de Montevideo del PN. La semana pasada sesionó y, tras analizar el proyecto de presupuesto a estudio de la JDM, resolvió solicitar una reunión con el intendente frenteamplista Mario Bergara. Sobre lo anterior, explicó que van a “llevar una visión y diferentes planteos que sean constructivos”, porque “cuando uno mira el presupuesto se lleva una decepción importante porque termina siendo más de lo mismo”.

“Seguimos muy bajos en materia de inversiones –de hecho, lo que se proyecta en 2026 termina siendo menos que lo ejecutado en 2024, todavía no están los datos de 2025– y, en realidad, si Montevideo no proyecta y no hace los máximos esfuerzos por parte de los administradores en materia de mover las inversiones, cuando miramos para adelante la expectativa termina siendo muy baja. Estamos hablando solamente de 12 o 13 pesos de cada 100 que van al rubro de inversiones”, sostuvo. Sobre el proceso de recambio de contenedores apostados en la vía pública por dispositivos domiciliarios o intraprediales que encabeza la IM, Lema dijo que “como herramienta aislada es compartible”, pero, en términos generales, durante las festividades “los problemas fueron los mismos de siempre”, y dijo no ver el cambio ni resultados hasta el momento en términos de limpieza, más allá de “algún amague aislado”.

“No pueden seguir engañando o subestimando a la gente. Cuando hablan de plata, son gastadores compulsivos, y yo insisto mucho en la confianza y en la seriedad de los planteos: no siempre más plata o una obra necesariamente va a terminar en un mayor desarrollo para Montevideo”, acotó antes de ejemplificar con el corredor de Garzón respecto a la posibilidad de pedir financiamiento extrapresupuestal. Dijo que Bergara, quien anunció tener cinco paquetes listos para acceder a financiamiento, “nunca habló de esta solicitud” en la campaña, sino que se refirió al “ahogo financiero por parte del gobierno nacional a la IM”, por lo que “se supone” que ahora que comparten signo político “ese ahogo no se va a dar y, por lo tanto, estarían contando con recursos”.

En ese sentido, sobre la predisposición para otorgar los votos con los que acceder a una mayoría especial que avale el endeudamiento en la JDM, dijo que “primero estamos en el presupuesto” y hay que ir “etapa por etapa”. “Antes que analizar si un fideicomiso sí o un fideicomiso no, hay que ver la credibilidad, el escenario y el esfuerzo que se está haciendo. El mismo intendente que en este período de tiempo generó 86 contrataciones directas –más que lo que hizo [la exintendenta Carolina] Cosse durante el mismo período– está hablando de problemas financieros de la IM; el mismo intendente que prometió en el corto plazo resultados en materia de basura que no vemos, el mismo intendente que dijo que iba a cerrar el casino municipal y el casino municipal sigue abierto” y “el mismo intendente que pone los mismos recursos, y va mucho más allá del tema específico, para TV Ciudad que para el arreglo de calles”, enumeró.