Parte de la nutrida delegación que viajó a China junto con el presidente Yamandú Orsi estuvo conformada por representantes sindicales. Viajaron a ese país el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano, quienes este martes dieron un informe en el Secretariado Ejecutivo de la central sindical sobre la visita y sobre los intercambios que hicieron con la Federación Nacional de Sindicatos de China (ACFTU, por su sigla en inglés).

En una rueda de prensa tras la reunión, Abdala contó que les plantearon a sus pares chinos la necesidad de que Uruguay “se encamine hacia una estrategia de desarrollo basada en las personas, basada en el trabajo de calidad, en la diversificación de la matriz productiva, en superar la dependencia” y, en particular, en la necesidad de que el país “se dote de mayores capacidades de planeamiento estratégico del Estado para impulsar una estrategia de desarrollo que no puede estar basada solamente en el mercado”.

El presidente del PIT-CNT destacó que China logró “sacar a más de 800 millones de chinos de la pobreza” y que “tienen un cuidado especial con los niños”. Estos elementos “no son para trasladar mecánicamente a Uruguay, porque obviamente que hay culturas distintas, regímenes diferentes, pero bueno, para nosotros es importante tener la cooperación de la central sindical desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo que está dando que hablar”, comentó.

Contó que en un plazo no superior a 90 días van a firmar un acuerdo de cooperación con ACFTU y que invitaron a la central china a estar presente en Uruguay en la conmemoración de los 60 años de la fundación de la CNT, en octubre, al tiempo que el PIT-CNT fue invitado a participar en actividades en el país asiático en el segundo semestre del año.

Por otra parte, Abdala sostuvo que el PIT-CNT organizará una serie de actividades en el año con foco en la seguridad social, y afirmó que aspiran a que “el diálogo social en materia de seguridad social se convierta en una negociación concreta con avances”. “Porque hasta ahora la perspectiva que tiene el movimiento sindical… ha habido seminarios, ha habido encuentros, ha habido conversaciones, pero bueno, hay que concretar las cosas y hay compromisos que se han asumido con la población en la elección”, remarcó. Recordó que el PIT-CNT tiene una propuesta para una reforma de la seguridad social “alternativa” a la ley aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. “Queremos acelerar el trámite en ese campo y seguramente el plan empiece por muchas actividades, asambleas, acciones y reuniones vecinales, para que ese ámbito tome forma en acuerdos de avance para la población”, destacó.