El Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadores de INAU e Inisa (Suinau) cuestionó al directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por el costo de contratación a una universidad argentina para el desarrollo de la Diplomatura en Infancia e Instituciones, dirigida a funcionarios y funcionarias de la institución.

Según consignó El Observador, el INAU gastó 250.000 dólares en la contratación de la Universidad Atlántida de Argentina. El gasto “impresiona como elevado a simple vista y como muy elevado si se lo relaciona a las necesidades de todo tipo que tiene la institución, algunas de las cuales no se atienden en tiempo y forma por falta de presupuesto”, señalaron en un comunicado difundido este viernes.

La diplomatura, dirigida a educadores, técnicos y profesionales del INAU, tiene una duración de un año y está orientada a profundizar el abordaje de las políticas y prácticas vinculadas al tratamiento social interdisciplinar de las infancias y adolescencias más vulnerables.

Se trata de un programa conjunto entre el INAU, la Universidad Atlántida de Argentina y la red Infeies, una red internacional e interinstitucional conformada por 64 grupos de investigación en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Bolivia, México, España y Francia.

Desde el sindicato, critican que es una capacitación que se le encargó a una universidad privada y extranjera. “Cabe preguntarnos si la prestigiosa Udelar [Universidad de la República] no cuenta con las capacidades profesionales para ofrecer una capacitación similar e incluso otras universidades privadas uruguayas no cuentan con lo necesario para armar un plan de capacitación como el que se contrató”, cuestionaron.

El Suinau “desconoce” cuál fue el proceso de selección, si se manejaron opciones y qué factores incidieron para contratar a esa universidad.

“Nos sorprende que las oficinas técnicas del INAU observaran y recomendaran buscar oferentes nacionales, y eso, aparentemente, se desestima por parte del directorio”, manifestaron.

Además, calificaron como “una cuestión no menor” la selección de 300 cupos para acceder a la diplomatura. “Presumimos que habrá más de 300 compañeros y compañeras interesados en cursarla”, expresaron.

No obstante, saludaron la iniciativa para el fortalecimiento de la respuesta institucional, “pero no acompañamos que se hagan como fruto de decisiones por lo menos controversiales por el modo y por el costo”, concluyeron.

Tras conocerse el costo de la propuesta, el exdirector del Consejo Directivo Central Robert Silva opinó que “hay muchas cosas que no cierran”. “Cuando comparezca el INAU al Parlamento vamos a informar y consultar sobre esta resolución porque hay MUCHAS cosas que no cierran, muchas!”, escribió en su cuenta de X.

En este marco, cabe recordar que días atrás Silva –ahora senador del Partido Colorado– solicitó la comparecencia de las autoridades del INAU a la Comisión Permanente del Parlamento.