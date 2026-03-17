A pocas horas de la votación del presupuesto de la Intendencia de Montevideo (IM) en la Junta Departamental, que se concretará el miércoles, el intendente Mario Bergara asistió a un desayuno de trabajo de la Cámara Española de Comercio en el que se refirió a los planes para el quinquenio.

Bergara recordó que el oficialismo en la Junta ya tiene los votos para aprobar el presupuesto, pero la Intendencia le propuso además a la oposición una serie de “ejes de prioridades ciudadanas” que requieren financiación extrapresupuestal y por lo tanto mayoría especial para ser aprobados. Entre ellos, planes relacionados a limpieza, saneamiento, veredas, calles y revitalización de la Ciudad Vieja.

“Todas son cosas que nosotros planteamos en la campaña electoral. Pero también son cosas que todos los candidatos y candidatas de todos los partidos políticos plantearon”, recordó el intendente. Señaló que por este motivo los ejes estuvieron abiertos a aportes de ediles y edilas, y de alcaldes y alcaldesas de todos los partidos, para que “perfeccionen la propuesta”. Contó que entre el martes y el miércoles la IM está analizando cambios posibles al presupuesto, “a partir de propuestas de ediles y edilas de la oposición”. Más tarde, dijo en rueda de prensa que llegaron 83 propuestas y 43 de ellas “se van a atender total o parcialmente”, hay 20 que se analizarán “con más tiempo” y otras 20 que se rechazaron. Destacó que esto “da la pauta de que hemos tenido una tesitura abierta a las propuestas de la oposición”, y en este sentido, dijo que espera un “apoyo amplio al presupuesto”.

Convenio colectivo con Adeom: es “deseable” pero “se puede trabajar” sin él

En el marco del desayuno del martes, Bergara fue consultado en rueda de prensa por el convenio colectivo con Adeom. Las autoridades de la intendencia habían llegado a un preacuerdo con la dirigencia del sindicato, pero este fue rechazado por la asamblea de trabajadores en dos oportunidades.

El intendente dijo que alcanzar el convenio es “deseable” porque “genera reglas de relacionamiento bien definidas, aumento salarial explícito, un cronograma claro de presupuestaciones, ascensos e ingresos”, pero enfatizó que no puede hacerse “a cualquier costo, sin considerar a la ciudadanía”. Bergara sostuvo que la contrapropuesta presentada por Adeom está “muy lejos” del preacuerdo logrado en diciembre entre las partes, y aseguró que en caso de que no se alcance un acuerdo, “se puede trabajar” sin el convenio.

“Lo que nosotros sentimos es que después de haber hecho un gran esfuerzo, tanto la directiva de Adeom como nosotros, y haber llegado a un preacuerdo en diciembre, hoy por hoy, después de que la asamblea de Adeom rechazó ese preacuerdo, la contrapropuesta es realmente muy lejana, es volver al punto de inicio. Arrancamos de lugares distantes y nos acercamos en el preacuerdo; la contrapropuesta de Adeom hoy es volver al lugar inicial, incluso, en algún punto, más allá. Un ejemplo de esto es el aumento de la masa salarial; llegamos a más de un 4%, pero desde Adeom se plantea un piso de un 12%. No hay margen como para negociar con esa diferencia del triple”, expresó Bergara, según recogió Telemundo.