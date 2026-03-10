“Queremos, acá mismo, en Casupá, comprometernos con todos ustedes: esto va a ser una realidad”, dijo en 2024, semanas antes de resultar electo, el presidente Yamandú Orsi, en esa localidad del departamento de Florida, en referencia a la promesa de construir una represa para abastecer de agua potable al área metropolitana. En paralelo a la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Aguas Corrientes, Canelones, el gobierno ha dado los primeros pasos hacia la construcción de la represa.

En diciembre, OSE recibió ocho propuestas de consorcios para la construcción del proyecto. Se prevé que entre este mes y abril se realice el llamado a licitación pública internacional. La adjudicación se concretaría hacia fines de año, con el objetivo de que las obras comiencen a principios de 2027 y finalicen en el tercer trimestre de 2029.

En ese marco, Ágora Consultores sondeó qué grado de conocimiento tienen los floridenses sobre el proyecto y cuál es su opinión al respecto. A nivel general, al ser consultados sobre cuáles son los principales problemas del departamento, 24,9% de los encuestados respondió que es la economía, seguida por el trabajo (20%), las obras departamentales (17,3%) y el estado de las calles (16%). En menor medida se mencionaron la seguridad (4,6%), los políticos (4,6%) y la corrupción política (4,2%), así como la pobreza (3,9%) y la salud (1,8%).

Respecto del nivel de conocimiento sobre el proyecto, en la localidad de Casupá el porcentaje de personas que saben de la represa supera el 96%; en Florida capital es de 76,4%, y en otras localidades del departamento alcanza el 64,7%.

El grado de acuerdo con la construcción es de 84,6% en Casupá, frente al 11,5% que está en desacuerdo y 2,8% que considera que falta información. En otras localidades, el 70,6% está de acuerdo, 11,8% en desacuerdo y el 17,6% respondió que falta información. En la capital los valores son 59,3%, 23,1% y 17,6%, respectivamente.

Al realizar un “análisis a partir de las frases textuales que manifiestan los entrevistados”, la consultora encontró “un patrón de palabras que se repiten”. La que más destaca, por ejemplo, es la palabra “trabajo”, por lo que la encuesta concluye que “existe un claro apoyo a la obra basado en la creación de fuentes de trabajo que esta proporcionaría, así como un posible impacto económico positivo para el departamento”. Además, señala que “hay apoyos por considerar que sea una solución en cuanto al abastecimiento de agua potable”. Por otro lado, las principales problemáticas “vienen dadas por una aceptación condicional a que la misma cuide el medioambiente” y que “tenga condiciones laborales formales”, y algunos habitantes de Casupá y de otras localidades pequeñas temen “por la pérdida de la tranquilidad a raíz de la obra”.