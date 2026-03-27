En la plaza Lafone de La Teja, en el oeste de Montevideo, y bajo la consigna “Desde la raíz, hacia el futuro”, el Frente Amplio (FA) celebró en la tarde de este jueves el 55º aniversario de su primer acto público, que tuvo lugar en la explanada de la Intendencia de Montevideo y contó con la oratoria de Liber Seregni. “El Frente Amplio no es una ocurrencia de dirigentes políticos. Es una necesidad popular y colectiva del Uruguay”, afirmó en aquel entonces el histórico dirigente frenteamplista.

Este jueves, los discursos del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, y de la titular de la comisión de género, feminismos y diversidades del FA, Florencia Astori, los únicos dos de la jornada, fueron precedidos por una actuación de la murga Nueva Barriada.

Cuando la murga se bajó del escenario, ante un atril, Astori afirmó que el FA surgió como “una propuesta ética y política para transformar la sociedad uruguaya”, con el propósito de “ensanchar los márgenes de la democracia” y “poner en el centro a la justicia social”. “Y las mujeres hemos sido parte de esa historia”, porque “estuvimos desde el comienzo”, expresó.

Sin embargo, “muchas veces terminamos quedando al margen del relato político de la izquierda”, continuó Astori, antes de nombrar a una decena de referentes, como Julia Árevalo, Alba Roballo y Belela Herrera, entre otras. “Pienso en generaciones de mujeres que militaron, que organizaron, que construyeron la política, que sostuvieron proyectos colectivos y que ayudaron a construir el Frente Amplio que hoy conocemos nosotros”, manifestó.

Fernando Pereira: “Somos la fuerza política de la humildad”

Luego tomó el micrófono Pereira, quien, antes de repasar algunas de las medidas que implementó el gobierno encabezado por Yamandú Orsi en su primer año, apuntó contra la oposición. “Que sepa la derecha que no tenemos complejos: somos el partido de la izquierda uruguaya. No nos van a correr ni con insultos ni con agravios”, afirmó.

Según Pereira, “a la gente no le importa un lío entre políticos”, ni tampoco “un tuit ingenioso” publicado por “senadores que parece que le pagamos para que hagan tuits insultando a la izquierda”. El interés de la gente, sostuvo, está en el trabajo y en “los nuevos derechos”. En ese sentido, destacó la creación de “26.000 puestos de trabajo en el primer año de gobierno” y la firma del convenio colectivo en el sector rural, en el que “por primera vez en la historia se incluyen beneficios extrasalariales”.

Asimismo, mencionó el proyecto de ley sobre empleo que presentó días atrás el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como también el Plan Nacional de Seguridad Pública, que fue oficialmente divulgado este mismo jueves. Y añadió: “Según la encuesta del INE [Instituto Nacional de Estadística], los delitos a la propiedad bajaron en un 40% el año pasado, [pero] parece que la derecha no se enteró”.

“Respetamos mucho a los partidos que hoy no están en el gobierno, pero también exigimos que nos respeten. En el barrio que se han colocado, nosotros no vamos a jugar. Al barro le respondemos con barrio, acá en el barrio La Teja, al barro con barrio”, enfatizó Pereira.

El presidente del FA sostuvo que en Uruguay “hay dos proyectos de país” y “no hay por qué ocultarlo”. Por un lado, “un proyecto que privilegió durante todo el período pasado a los malla oro”; y, por otro, un proyecto que marca que, “como dijo Yamandú Orsi, en un mundo tan desigual, la justicia social es una obligación moral”.

Dicho esto, cuestionó al gobierno de Argentina, “donde dicen que la justicia social es un robo”, y posteriormente al de Estados Unidos: “El Frente Amplio no va a dejar de decir que es antiimperialista porque no nos inviten al Escudo de las Américas”, afirmó.

Por último, Pereira hizo referencia a las críticas que recibió el actual gobierno por parte de “un montón de murgas” durante el carnaval. “Esa crítica, lejos de enojarnos, nos tiene que hacer abrir los oídos más que nunca. Nosotros no podemos ser la fuerza política de la soberbia, porque somos la fuerza política de la humildad”, expresó.