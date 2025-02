El Frente Amplio (FA) celebró este sábado su 54 aniversario con un acto de masas en La Paloma, uno de los principales balnearios del departamento de Rocha, en el que participaron el presidente electo, Yamandú Orsi, la próxima vicepresidenta, Carolina Cosse, y varias de las figuras del futuro gobierno.

La proximidad de la asunción del 1° de marzo marcó el tono de los discursos, al punto de que el presidente del FA, Fernando Pereira, les transmitió a Orsi y sus ministros que el próximo gobierno “contará con la lealtad frenteamplista”. También hubo cuestionamientos al actual Poder Ejecutivo por la firma del contrato del proyecto Neptuno y el augurio de que el FA “ganará varias intendencias” en las próximas elecciones departamentales de mayo.

Aniversario de los 54 años del Frente Amplio en La Paloma. Foto: Hugo de León

Cerca de las 19.00, la futura fórmula presidencial llegó al lugar con sillas plegables en las manos y se instaló por fuera del espacio pensado para los dirigentes. “Lo quería tocar como al papa, es el único que nos puede hacer un milagro y cambiar este país”, dijo a la diaria Isabel, una de las tantas militantes que enlentencieron la llegada de Orsi y Cosse al acto con fotos y saludos. “No nos defrauden”, le dijo otra militante a la fórmula electa y alguien le respondió: “No nos van a defraudar”.

“La militancia es la que nos mantiene vivos. Yo tenía 18 años cuando voté por primera vez en el 71, y sé que los comités de base son los motores”, comentó Mercedes, al ser consultada por este medio sobre cuál es la razón por la que la fuerza política ha vivido 54 años. Para Thiago, de 20, lo que explica eso es que “año tras año trata de acercarse a los movimientos sociales”. “Yo como joven le pido que no deje de lado a lo que representa: al movimiento de trabajadores, de estudiantes. Aspiro a que el Frente siga siendo una fuerza de centro izquierda que logre representar a la clase que siempre termina excluida”, añadió el militante.

Aniversario de los 54 años del Frente Amplio en La Paloma. Foto: Hugo de León

Anibal Pereyra le pidió a los ministros “que no dejen de patear la República” y de “hablar con la gente”

Sergio Muniz, actual alcalde de La Paloma y uno de los dos candidatos a esa alcaldía (competirá con Ruben González, exalcalde y exedil de Rocha por el FA), invitó a “redoblar la apuesta” para ganar el municipio y el departamento: “Creo que nos merecemos cinco años más”.

Flavia Coelho, candidata a la Intendencia de Rocha, la siguió en los oradores, y también basó su discurso en la necesidad de que su partido alcance el gobierno. “Este departamento de Rocha no puede estar de espalda a este futuro. Necesita un cambio, todos y todas lo necesitamos”, apuntó.

Quien también disputará la elección en ese departamento es Anibal Pereyra, exintendente, quien aseguró que “va a haber departamentos con sorpresas” en el resultado electoral. “Ya se los digo, porque esta transformación empezó con escucha. Por eso están nerviosos ahora”, apuntó.

Pereyra destacó que “por primera vez en la historia once ministros” serán del interior del país. Justamente a los próximos jerarcas de Estado les pidió que “no dejen de patear la República” y de “hablar con la gente”. “Eso nos hará encontrarnos de vuelta en la esperanza”, auguró.

Tras el discurso del exjerarca departamental, se colocó un atrio en el escenario y los presentadores -representantes de la Juventud Frenteamplista- anunciaron a Fernando Pereira.

Aniversario de los 54 años del Frente Amplio en La Paloma. Foto: Hugo de León

“Es impresionante y conmovedor el Frente Amplio. Hay que ver este acto en febrero llenando La Paloma”, comenzó el dirigente. Pereira aseguró que el próximo 1° de marzo empieza una “nueva etapa para el país”, “una oportunidad para la ilusión y el optimismo”. “Permítanme decir que hemos sentido desde noviembre para acá una alegría enorme en nuestro pueblo, entre los que nos votaron y los que no. El FA tiene la puerta abierta para todos aquellos que quieran formar parte de sus filas”, marcó.

Pereira agradeció a los militantes que “chancletearon” el país por la victoria, además de realizar un “querido homenaje” al expresidente Tabaré Vázquez y “otro homenaje sentido” al exmandatario José Mujica. “Gracias por militar cada minuto de tu vida para sembrar los suelos que nos permiten cosechar. Él me manifestó que mientras tenga fuerza va a militar por el FA”, dijo el dirigente y un fuerte aplauso salió desde el público.

El presidente de la fuerza política defendió al próximo gobierno y dijo que “no gobernará para los frenteamplistas”. “Que nadie piense que conquistamos el gobierno para imponer la verdad a los demás; sí piensen que conquistamos el gobierno por el esfuerzo que hicimos, sin descanso, con años de profunda autocrítica, escuchando, aprendiendo, asumiendo con y sin complejos los errores”, reconoció.

A esta primera parte del discurso, Pereira la cerró señalándole a Orsi y a su equipo el rol que cumplirá el FA. “Presidente, vicepresidenta, ministros y gobernantes, van a contar con la lealtad del Frente Amplio, el compromiso y las ganas de trabajar hasta el último día. Cuente presidente con toda la energía frenteamplista, que conversará a lo largo y ancho del país con todas las organizaciones sociales. El FA te escucha está más vivo y más vigente que nunca y va a salir a recorrer el Uruguay para escuchar”, dijo, anunciando el proceso que iniciará el partido de cara a la próxima elección departamental y que aspira a llevar adelante durante, al menos, todo el periodo de gobierno.

Aniversario de los 54 años del Frente Amplio en La Paloma. Foto: Hugo de León

El diálogo por la seguridad social es “imprescindible” y el gobierno se “encaprichó” con Arazatí

Pereira también tuvo en su oratoria espacio para marcar temas en agenda, como la firma del proyecto Neptuno y la necesidad de que el futuro gobierno convoque al diálogo por la seguridad social, uno de los compromisos de campaña de Orsi.

“Un diálogo social que promueva una reforma de la seguridad social integral es imprescindible y no será un diálogo por la galería. Vamos a atender la vida, la situación y el ingreso de los jubilados y pensionistas que están en peores condiciones, que han pasado en este gobierno las peores peripecias”, apuntó y aseguró que la etapa que se inicia será una de “amplios acuerdos”.

“Todo lo contrario a lo que pasó con la firma de Arazatí. Es lamentable que se haya firmado ese contrato, que se haya escuchado a la academia, a los productores, a los ambientalistas. Simplemente un capricho del gobierno [...] Decisiones de este tipo, cuando un gobierno pierde, son decisiones erráticas que el FA deberá analizar qué hacer con esto. Lo que nunca debió hacer el gobierno es firmar un contrato al que el FA le decía que no, la academia le decía que no. El FA no estuvo ni está de acuerdo con que se haga Arazatí. El gobierno lo sabe, el presidente Lacalle Pou lo sabe y todos ustedes que están acá lo saben”, lanzó.

Pereira tuvo un momento también para visualizar las elecciones de mayo. “Hay números hoy muy alentadores, que dicen que el FA puede conquistar varias intendencias”, señaló y dijo estar “convencido” de que su partido ganará en Rocha.

También cuestionó al Partido Nacional por cómo está manejando el caso de Valentina Dos Santos, en Artigas. “Anuncian que va a ir de secretaria general. Hay que parar con la joda. No queremos ni debemos dejar que personas como esta gobiernen nuestros departamentos, donde vivimos”, criticó.