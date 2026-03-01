A las 18.30 de este lunes, el presidente Yamandú Orsi dedicará una parte de su discurso ante la Asamblea General a realizar una enumeración de los logros de su primer año de gobierno. ¿Qué dicen las estadísticas oficiales sobre la evolución de algunos de los principales indicadores económicos y sociales en los últimos meses? Aquí un breve repaso, sin perder de vista que el presupuesto elaborado por el actual gobierno recién comenzó a regir este año.

¿Cómo evolucionaron el desempleo, el salario y los ingresos de los hogares?

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice medio de salarios creció 5,24% entre enero de 2025 y enero de 2026, mientras que la inflación fue de 3,46% en el mismo período. El índice medio de salarios real, en tanto, creció 1,72% en esos doce meses, según el INE. Por otra parte, el ingreso medio de los hogares creció 8,2% en el último trimestre de 2025 en relación al mismo período de 2024, de acuerdo a los últimos datos difundidos por el INE.

En materia de empleo, existe preocupación a nivel del Poder Ejecutivo por el reciente cierre o reestructura de varias empresas, como Yazaki, Fenedur, UKG y BASF. Esta situación motivó que diputados del Partido Nacional convocaran al Parlamento al ministro de Trabajo, Juan Castillo, y a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, para que expliquen “las causas identificadas detrás de estos cierres” y “las medidas adoptadas para mitigar el impacto en los trabajadores y las comunidades afectadas”, así como “las acciones previstas para prevenir nuevas situaciones similares”.

Más allá de estos cierres y de la discusión política, en materia de cifras oficiales, la tasa de desempleo bajó del 8,2% (promedio de 2024) al 7,5% (promedio de 2025), según cifras del INE.

¿Cuánto creció la economía en el primer año de gobierno?

El último dato disponible sobre el producto interno bruto (PIB), contenido en el Informe de Cuentas Nacionales Trimestrales del Banco Central del Uruguay, corresponde al tercer trimestre de 2025 (julio a setiembre). En ese período, la economía registró un crecimiento de 1,2% en relación al mismo trimestre de 2024. Todavía no hay cifras oficiales sobre el cierre del año 2025, aunque la semana pasada el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, dijo en conferencia de prensa que el gobierno prevé un crecimiento económico “menor al que estaba previsto originalmente en la ley de presupuesto, que ya contenía una desaceleración de la economía para el segundo semestre de 2025”, entre otros factores, debido a la falla en la boya petrolera que llevó a una parada en la refinería y “paradas técnicas de industrias importantes”. La ley de presupuesto preveía un crecimiento del PIB de 2,6% para 2025. De todos modos, Vallcorba aseguró que, por el momento, se mantiene la perspectiva de crecimiento de 2,2% del PIB para este año, contenida en la ley presupuestal, aunque se volverá a evaluar a fin de mes “si amerita alguna corrección”.

¿Cómo evolucionó la pobreza?

Según los últimos datos disponibles del INE en base a la Encuesta Continua de Hogares, la pobreza en hogares alcanzó el 13,9% en el primer semestre de 2025, mientras en igual período del año anterior fue de 14,1%. En tanto, la pobreza en personas fue de 17,7%, cuando en el primer semestre de 2024 fue de 18,2%. Estas diferencias se encuentran dentro del margen de error de la medición (0,8% y 1%, respectivamente), por lo tanto, el INE advierte que “no se puede afirmar que hayan existido cambios estadísticamente significativos en los indicadores”.

Por otra parte, el porcentaje de hogares y personas bajo la línea de indigencia no presentó variaciones (1,4% y 1,8%, respectivamente). En cuanto a la medición de la desigualdad, los últimos datos disponibles del índice de Gini son de 2024, de modo que no se cuenta con una medición actualizada para el balance.

¿Qué sucedió con los delitos en 2025?

En materia de seguridad, las cifras oficiales son elaboradas por el Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior. Según esa información, las denuncias de delitos cayeron en términos globales 4,7% en 2025 en relación a 2024. Todas las denuncias de delitos bajaron, salvo las de violencia doméstica y abigeatos, que crecieron 1% y 11,9%, respectivamente.

Los homicidios bajaron 3,4% respecto a 2024, las denuncias por rapiñas bajaron 10,5%, los hurtos disminuyeron 8,3%, las estafas lo hicieron 16,7%, las denuncias por extorsión bajaron 16,2% y las de secuestro, 53% (hubo 15 casos en 2024 y siete casos en 2025).