El planteo realizado a finales del año pasado a la Cámara de Senadores por parte del convencional del Partido Colorado (PC) por Florida, Juan Esequiel Ibarra, sigue generando repercusiones. A través de una nota, Ibarra solicitó a la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta que analice la eventual violación del artículo 124 de la Constitución de la República por parte del secretario general de su partido, el senador Andrés Ojeda.

La comisión trató nuevamente el tema este martes, y más allá de las expectativas que había en la oposición de que el caso fuese archivado, desde el Frente Amplio (FA) se propusieron nuevas acciones. Concretamente, el oficialismo pidió la comparecencia de los constitucionalistas Martín Risso, José Korzeniak y Daniel Ochs, y también pidió el “archivo de actuaciones” de la fiscal Sylvia Lovesio, en el caso en el que Ojeda intervino como abogado, siendo legislador, y dio origen a la nota de Ibarra.

El artículo 124 de la Constitución, citado primero por Lovesio y luego por Ibarra, prohíbe a los legisladores “intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados”, y también “tramitar o dirigir asuntos de terceros” ante dichas dependencias. La carta magna marca que el incumplimiento de esto conlleva “la pérdida inmediata del cargo legislativo”.

Con el tema ya en la órbita legislativa, fueron solicitados distintos informes jurídicos al respecto. Una de ellas la hizo el propio Ojeda a la división jurídica del Poder Legislativo, que concluyó que “no correspondería hacer cesar de forma inmediata al señor Andrés Ojeda en su calidad de senador de la República”. Asimismo, un segundo informe de la división jurídica planteó que el denunciante -por Ibarra- “carece de legitimación activa” para promover un proceso de destitución y se apunta que, “al no haber hecho suyo el planteo ningún senador”, corresponde archivar la denuncia.

Por otro lado, un informe solicitado por el FA a Korzeniak marca que el Senado “debe dictar una resolución declarando”, por mayoría simple, que Ojeda “ha perdido” su cargo legislativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución. El FA también manejó otros informes de los constitucionalistas Luis Fleitas y Risso, en los cuales, según el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, también queda constancia de que Ojeda violó la Constitución.

La discusión y los argumentos del FA

“Picada” fue el término utilizado por quienes estuvieron presentes este martes en la Sala de Ministros del Palacio Legislativo, durante la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación. Según señalaron a la diaria desde el Partido Nacional, la instancia dejó en filas opositoras una sensación de “preocupación” como consecuencia del “nivel de enfrentamiento” que hubo durante más de dos horas durante la sesión.

Según reconstruyó la diaria, dentro de los intercambios y cuestionamientos vertidos en la sesión, se generó un episodio de particular tensión entre los senadores Pedro Bordaberry (PC) y Daniel Caggiani (FA), cuando el primero expresaba su “solidaridad” con Ojeda y se sintió interrumpido por el segundo. El colorado —entre otras cosas— tildó al frenteamplista de “impertinente”. El frenteamplista, en tanto, respondió: “A mí no me grites más”.

Al margen de esto, el senador frenteamplista Nicolás Viera, miembro de la comisión, dijo en rueda de prensa que, a instancias del oficialismo, la comisión resolvió convocar a Risso, Korzeniak y Ochs, con la posibilidad de que se pueda convocar a otros expertos si la oposición “así lo desea”. La convocatoria de los especialistas en derecho, según explicó, tiene el objetivo de profundizar en el “alcance que el artículo 124 [de la Constitución] puede darle a la situación de Ojeda”.

Asimismo, Viera dijo que se tratará de avanzar con los abogados en la necesidad o no de “reglamentar” dicho artículo “para algunos casos concretos”. Remarcó que ese cambio llevaría a que este “tipo de situaciones no sean recurrentes”. “Si hay un acuerdo o por lo menos hay una visión técnica de las cátedras para avanzar sobre eso, sería bueno conocerlas”, comentó el legislador frenteamplista.

Sobre el pedido de las actuaciones de la fiscal Lovesio, el senador del FA dijo que se quiere ir más allá de los “trascendidos de prensa” y saber por qué la magistrada “entiende que Ojeda ha violado la Constitución”.

Viera puntualizó que posteriormente la comisión deberá elaborar un informe que luego deberá ser elevado al plenario del Senado, donde se tomará la decisión final. “No archiva ni investiga la comisión; es el pleno el que tiene que determinar si se archiva, si crea una comisión investigadora o si busca otro mecanismo”, resaltó.

La defensa de Ojeda

Según pudo reconstruir la diaria con base en fuentes, en la sesión de la comisión de este martes, Ojeda -que contó con el respaldo del resto de los senadores opositores- puso énfasis en que desde el primer momento decidió someterse a los servicios jurídicos del Parlamento. Ante un episodio que a priori reconoció como “debatible”, el senador colorado puntualizó que asumió los “riesgos” de que se evalúe su conducta desde el convencimiento de su posición, obteniendo así un “resultado categórico” de respaldo a su actuación.

Ojeda enumeró la cantidad de informes jurídicos a su favor, según comentaron fuentes. Para el senador colorado, todo ese material es suficiente para llegar a una decisión, a diferencia del FA, que a su modo de ver pretende seguir buscando poner sobre la mesa planteos jurídicos que ya fueron de conocimiento público. En esa línea, cuestionó la convocatoria de constitucionalistas cuya postura coincide con los informes jurídicos que el FA “encargó en particular”. “Me van a tener en esta comisión los cinco años”, comentó Ojeda.