El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, amplió las zonas abarcadas por la declaración de emergencia agropecuaria a raíz del déficit hídrico, que comenzó a regir el 24 de febrero por 90 días.

La resolución firmada por el titular de la cartera incorpora a la declaración de emergencia a los departamentos de Colonia en todo el territorio, a Río Negro en las seccionales policiales 1°, 2°, 3°, 10° y 11° y Soriano en todo el territorio.

El 24 de febrero, la declaración abarcó a Canelones, Maldonado, Montevideo, departamentos en los que la emergencia rige para todas las secciones policiales. En cambio, para Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha, San José y Treinta y Tres rige para algunas seccionales.

En la resolución firmada este martes por Fratti, se agregaron algunas seccionales. En Durazno, la emergencia rige para las seccionales 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° y 15°; en Flores, desde la seccional 1° hasta la 8°; en Florida, para la 4°, 8°, 10° y 13°; en Lavalleja, para la 11°; en Rocha, para la 5° y la 9°; en San José, para la 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 10° y 11°; y en Treinta y Tres para la 4°.

La emergencia agropecuaria incluye a los rubros ganadería, lechería, agricultura y granja. según explicó a la diaria hace dos semanas el director general de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Gustavo Garibotto, la resolución habilita “conceptualmente” a que la cartera pueda hacer compras directas de ración para suministrar a los productores agropecuarios sin necesidad de una licitación.