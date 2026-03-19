El jueves, dos días después de la conferencia de prensa y un día después de las declaraciones del presidente Yamandú Orsi, la bancada de senadores de la Coalición Republicana, integrada por el Partido Nacional y el Partido Colorado, envió una nota a la Torre Ejecutiva para solicitarle formalmente a Orsi que remita al Parlamento una venia para designar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte titular.

El martes, rodeado de legisladores nacionalistas y colorados, y también de los diputados Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente), el senador colorado Andrés Ojeda anunció en conferencia de prensa que la oposición garantizará la continuidad de Ferrero en la conducción de la Fiscalía General de la Nación hasta 2030.

Ferrero se desempeña como fiscal de Corte subrogante desde agosto de 2024, cuando se retiró Juan Gómez, quien, a su vez, ejercía la titularidad como fiscal adjunto tras la salida de Jorge Díaz en octubre de 2021. Díaz, actual prosecretario de Presidencia, fue el último fiscal de Corte titular. La designación de un nuevo fiscal de Corte requiere una mayoría especial en el Senado de 18 votos, que el Frente Amplio no alcanza, por lo que la oposición tiene la capacidad de mantener en el cargo a Ferrero durante el resto del período.

En este escenario, el miércoles, Orsi dijo en rueda de prensa que “en ningún momento” consideró “sacarle el apoyo” a Ferrero. “Imagínense lo que sería para un país que el presidente no respaldara a la fiscal de Corte… Un disparate”, expresó, y señaló que “sería bueno” que el Parlamento designase a un nuevo fiscal de Corte titular. “Si tiene que ser Mónica, que sea Mónica”, agregó.

Esto se da semanas después de que la bancada de legisladores frenteamplistas anunciara que este año convocará a la oposición a “un diálogo multipartidario” para renovar varios puestos en organismos de contralor y también en la Fiscalía General de la Nación.

En la nota remitida el jueves a Orsi, los senadores de la oposición reiteran en primer lugar su respaldo a Ferrero. “Su trayectoria personal, profesional e institucional fundamentan esta posición; incluso el atentado que sufrió junto con su familia es una prueba, lamentablemente contundente, de lo que significa en la lucha contra el crimen organizado y, por ello, para nuestra democracia”, se señala en la carta.

Los legisladores nacionalistas y colorados valoran “con sentido positivo” las recientes declaraciones de Orsi y manifiestan: “Coincidiendo que lo ideal sería su designación como titular, y considerando la posición que expresó públicamente sobre la citada jerarca, solicitamos remita al Senado de la República la solicitud de venia respectiva”.

Pero Orsi descartó esta posibilidad. En diálogo con periodistas el jueves en la Torre Ejecutiva, el presidente dijo que es el Parlamento el que debe aprobar esa opción y que debe hacerlo con mayorías especiales, y advirtió que “nadie manda un nombre para que se lo coman los perros”.