Una delegación de ediles del Frente Amplio (FA) de Durazno se reunió este lunes con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y con el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, para dialogar sobre el estado de situación del proyecto de la empresa estatal en la localidad duraznense de Baygorria, que el Poder Ejecutivo había anunciado en una conferencia de prensa a mediados de marzo.

La iniciativa de UTE, que incluía la participación de ahorristas privados, consistía en la instalación de una planta de energía solar en Baygorria, con una inversión total de 30 millones de dólares. Sin embargo, la semana pasada, por orden del presidente Yamandú Orsi, la empresa pública resolvió trasladar el proyecto a Río Negro, después de que el intendente de Durazno, el nacionalista Felipe Algorta, planteara algunos reparos con respecto a la ubicación de la planta.

Al término de la reunión con Cardona y Bentancor, en la que también participó el diputado suplente del FA Raúl Licandro, la bancada de ediles frenteamplistas expresó en un comunicado que existe la voluntad tanto del Poder Ejecutivo como de las autoridades de UTE de llevar a cabo la construcción del parque fotovoltaico, dentro de un “plan energético nacional de fortalecimiento de las energías renovables” de la empresa pública, “que apunta a instalar 600 MW en todo el país en el presente quinquenio”.

Los ediles del FA dijeron que el proyecto se construiría en un período estimado de 18 meses y generaría temporalmente más de 120 puestos de trabajo. Apuntaron, además, que la iniciativa se inscribe en “una primera etapa” del plan nacional de UTE, que incluye otros tres parques en Río Negro, Salto y Cerro Largo.

Con relación al anuncio de la semana pasada, expresaron que el gobierno nacional mantiene “su voluntad de diálogo con la Intendencia de Durazno, buscando una solución a la interrupción del proceso a causa de las medidas cautelares interpuestas según la resolución 3426/2026, de 10 de abril de 2026, por el intendente de Durazno, doctor Felipe Algorta”.

Según la bancada de ediles del FA, desde UTE ya se presentó un recurso administrativo ante la Intendencia de Durazno para dejar sin efecto dichas medidas cautelares. En ese sentido, agregaron que “está entonces en manos del intendente darle continuidad a la planificación existente por parte del gobierno nacional y el ente energético”.

En una entrevista con la diaria Radio, Algorta explicó días atrás que en el lugar seleccionado para la instalación de la planta de UTE la Intendencia de Durazno tiene previsto desarrollar un emprendimiento turístico. Por eso, el intendente propuso una ubicación alternativa en un predio de UTE que se ubica a unos 500 metros del lugar previsto originalmente.

Los ediles frenteamplistas solicitaron a Algorta que haga público “el proyecto de polo turístico”, así como “su localización, financiación y cronograma de obras previstas”. También le pidieron al jefe departamental que mantenga el diálogo con el gobierno “para solucionar el diferendo planteado públicamente”.

Horas después, este mismo lunes, Cardona también recibió a una delegación del Partido Colorado de Durazno, encabezada por el edil Gabriel Montes de Oca.

Algorta: “Para conversar se necesitan dos partes”

Este fin de semana, Algorta dio una conferencia de prensa sobre el tema. El intendente estuvo acompañado por el senador del Partido Nacional y líder de Alianza País –sector al que pertenece Algorta–, Javier García. “No se puede poner de rehén a la población del departamento por el color político de sus gobernantes”, afirmó García en declaraciones consignadas por el medio local El Acontecer.

“Que el gobierno nacional saque la inversión de un departamento gobernado por el Partido Nacional para llevarla a otro que tiene autoridades frenteamplistas es muy malo”, agregó el senador nacionalista, en referencia al intendente de Río Negro, el frenteamplista Guillermo Levratto.

García sostuvo que “esto no es un tema de Río Negro contra Durazno”, y dijo que el traslado del proyecto “obedece a una revancha política menor que seguramente el presidente, a partir de la ministra de Industria, tomó”.

Por su parte, Algorta manifestó: “Nosotros estamos abiertos y disponibles. Sobre este tema hablamos con autoridades de UTE, con el secretario de Presidencia [Alejandro Sánchez], con el presidente de la República. Tengo la esperanza de que haya voluntad política de conversar. Ahora, para conversar se necesitan dos partes. Yo estoy disponible”.