El intendente de Montevideo, Mario Bergara, explicó este sábado en un evento de la agrupación frenteamplista Seregnistas las características de las cinco iniciativas por las cuales la comuna capitalina le solicitará a la Junta Departamental la aprobación de un préstamo por 300 millones de dólares.

Antes del comienzo de la actividad, que tuvo lugar en un local de Seregnistas ubicado en el barrio La Figurita, y que fue moderada por el edil del Frente Amplio Gonzalo Zuvela, Bergara dijo en rueda de prensa que, en caso de aprobarse, los recursos adicionales se destinarán a cinco temas sobre los que “todos los candidatos y candidatas de todos los partidos dijimos en la campaña electoral que había que hacer”, esto es, obras de saneamiento, limpieza, veredas y calles y un plan de revitalización de la Ciudad Vieja.

Al tratarse de financiamiento extrapresupuestal, cada uno de estos cinco planes deberá ser aprobado en la Junta Departamental por una mayoría especial (21 en 31); el oficialismo precisa por lo menos cuatro votos de la oposición.

Si bien los proyectos todavía no han ingresado a la Junta Departamental, el asunto ya ha causado polémica a la interna del Partido Nacional (PN), cuyos votos, dado que el Partido Colorado tiene un solo edil, serán decisivos para la aprobación -o no- de los recursos adicionales.

El sector de la Lista 22, que es liderado por el exdirector del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, se ha mostrado dispuesto a discutir todos los proyectos; en tanto, desde el sector mayoritario, que es encabezado por el senador y excandidato a la Intendencia de Montevideo por el PN, Martín Lema, se ha insistido en que el partido vote de forma unida. En las últimas horas, la Lista 22 perdió uno de los tres ediles que tenía, por lo que su posición dejó de ser determinante para la aprobación del préstamo.

Consultado al respecto, Bergara dijo que, según ha trascendido, “hay altos dirigentes del Partido Nacional que han trasladado [a los ediles] esa tónica de que no hay que votar nada, que a todo hay que decir que no”. El intendente señaló que esto se da solo en Montevideo, ya que en el resto del país, “en intendencias blancas, coloradas o frenteamplistas”, han habido votaciones por unanimidad o “por amplias mayorías”.

“Nosotros creemos que ya vendrán tiempos de campaña electoral; no se puede estar en campaña cinco años”, expresó Bergara; y sostuvo que en este momento “hay que trabajar” por el departamento y que después, “dentro de tres años”, “empezará el período electoral y ahí las cosas podrán plantearse en términos políticos electorales”.

“¿Tenemos diferencias en un montón de cosas? Sí. ¿Que se expresen? Sí. Pero también hay que poner en el centro las necesidades de la gente”, subrayó el intendente. Apuntó, además, que la comuna capitalina está dispuesta a respaldar la conformación de una comisión de seguimiento sobre el desarrollo de las cinco iniciativas, “que obviamente también integraría la oposición”.

Nueva entrega de contenedores intradomiciliarios

Horas antes de la actividad de Seregnistas, Bergara participó este sábado en la entrega de contenedores intradomiciliarios en el barrio La Teja, en el oeste de la capital. El intendente señaló que actualmente hay alrededor de 30.000 familias incorporadas al nuevo modelo de recolección de residuos, que plantea la sustitución gradual de los contenedores en la vía pública, “que hace 25 años fueron parte de la solución y hoy son parte del problema”.

Según Bergara, “la gente que está recibiendo los contenedores percibe que hay un cambio sustancial en el sistema de recolección de residuos y lo toma con mucha ilusión”. El objetivo de la comuna capitalina es entregar contenedores intradomiciliarios a unas 420.000 familias en este período.

En ese sentido, el intendente sostuvo que la aprobación de recursos adicionales para la limpieza “permitiría ir bastante más rápido”. “Creo que es lo que todo el mundo quiere: acelerar este paso para quitar la basura de la vía pública y que entre todos reciclemos, compostemos y tengamos un mejor vínculo con los residuos en la ciudad”, expresó. Para la limpieza, la comuna capitalina solicitará unos 60 millones de dólares, con los que, entre otras cosas, tiene previsto adquirir 254.000 contenedores intradomiciliarios.

“Aspiramos a que la oposición también lo entienda en estos términos; yo estoy seguro que la sociedad lo ve en estos términos, y ya vendrán tiempos para la disputa electoral”, añadió Bergara.