En su último informe de pobreza multidimensional, correspondiente a 2025 y que fue publicado esta semana, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que el IPM correspondiente a 2024 fue de 19,9%. La cifra que reportó el INE se encontraba un punto porcentual por encima del valor originalmente reportado en su informe de 2024, una diferencia que suscitó críticas de figuras de la oposición.

Entre otros, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, que este jueves expresó su desconcierto en una rueda de prensa y alertó que el cambio en la cifra era “muy grave”. Mieres apuntó a la confiabilidad del sistema estadístico y del instituto como “una de las cosas que caracterizan a Uruguay”, por lo que cuestionó la publicación de “un número que es diferente al que publicaron el año pasado”. Fue así que intimó al INE a brindar explicaciones al respecto.

En un comunicado de prensa difundido este viernes, al que accedió la diaria, el INE explicó que en el último informe se detectó “un error en el proceso de cálculo” en el valor del IPM para 2024, lo que explica la diferencia observada. También aclaró que el problema “se originó en una etapa de procesamiento del programa de cálculo” usado para estimar dicha cifra, y que no respondió a cambios de metodología o definición del IPM, como tampoco a “decisiones discrecionales sobre los resultados publicados”. Frente al error, se dispuso el fortalecimiento de los controles, de manera de prevenir futuras equivocaciones.

Es por eso que en el informe más reciente se corrigieron las estimaciones del IPM para 2024, explicó el INE, que respaldó la cifra de 19,9%. Desde el instituto indicaron que la producción de datos estadísticos oficiales “exige los más altos estándares de rigor técnico, independencia profesional y transparencia pública”, por lo que “detectar, corregir y comunicar oportunamente” es “una responsabilidad institucional fundamental”.

Sin perjuicio de ello, aclararon que las revisiones de microdatos y cifras constituyen “una práctica habitual del instituto, alineada con los estándares internacionales en la producción de estadísticas”, y se efectúan “cada vez que se detectan errores o se incorporan mejoras en los procesos de validación y consistencia de la información”. “Este tipo de ajustes ha ocurrido históricamente en distintas series de indicadores”, apuntaron.

“El INE reafirma su compromiso con la producción de estadísticas oficiales de calidad, transparentes y confiables, como un insumo fundamental para la toma de decisiones públicas y el debate informado”, concluye el reporte, en el que se aclara que “el detalle técnico completo de la corrección de la estimación del año 2024 se encuentra disponible junto con el informe correspondiente a la publicación de pobreza multidimensional 2025”.