La Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo elaborará y entregará un documento con recomendaciones a la Intendencia de Montevideo (IM) en el marco de la reforma del transporte que el gobierno y las intendencias de Canelones y San José llevarán adelante en los próximos años.

Para eso, la institución está en un proceso de recopilación de insumos. En febrero de 2026, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, se abrió una consulta pública en línea sobre el transporte de Montevideo –que cerrará el 4 de mayo– para relevar demandas, opiniones y propuestas de mejora por parte de usuarios y usuarias.

En marzo de 2026, en el marco del Segundo Seminario de Derechos en el Territorio, se hizo una asamblea sobre el tema y los aportes fueron sistematizados en un informe, según un comunicado emitido por la Defensoría.

La acción más reciente fue una instancia abierta de diálogo este jueves, en la que participaron representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la IM, la Junta Departamental, organizaciones de usuarios y usuarias, e instituciones públicas y privadas vinculadas a la temática.

Según informó la Defensoría, esta instancia tenía como objetivos “contribuir al debate público en torno a las transformaciones, generar un espacio de encuentro entre diversas perspectivas institucionales, sociales y de las personas que habitan en Montevideo, aportar una mirada desde el enfoque de derechos humanos en consideración de las necesidades de movilidad y sus impactos en la vida cotidiana de vecinas y vecinos, y fortalecer procesos de participación ciudadana”.

Sobre las razones de la institución para llevar adelante estas acciones, el titular de la Defensoría, Daniel Arbulo, sostuvo en diálogo con la diaria que el transporte público “es importante en la medida en que contribuya a la satisfacción de necesidades en clave de derechos”.

Arbulo dijo que la intención de la Defensoría al generar estas instancias es transmitir que “cualquier reforma que se haga” tenga “esta mirada de decir: ¿cuáles son los derechos de las personas, los usuarios, en términos de vinculación del transporte con derechos fundamentales?”. Apuntó que a partir de esto se hicieron “otras preguntas” como “¿qué va a pasar con la llegada a los centros educativos?; ¿cómo está pensada ahí la transversalidad?”.

De acuerdo con lo que explicó, con las instancias de diálogo no buscan discutir sobre aspectos técnicos de la reforma, como si se utilizan ómnibus BRT o un tranvía, sino en términos operativos del día a día de quienes usan el transporte. Para Arbulo, “una ciudad que está pensada en clave” de vías hacia Ciudad Vieja y “no en clave de las transversales”, genera la interrogante sobre, por ejemplo, cómo poder ir a la playa desde zonas periféricas del departamento.

El titular de la Defensoría mencionó que en la normativa de la IM “hay poca cosa sobre los derechos reales” que tienen los usuarios. “No hay nada vinculado con el derecho que vos tenés de reclamar directamente si no responde el horario [del ómnibus] a lo que te dice la aplicación”, ejemplificó.

Las recomendaciones que entregarán en mayo a la comuna capitalina recogerá “un montón de insumos” a partir de las consultas que han hecho y los espacios de diálogo. A su vez, utilizarán el documento “para poder ir a algunos territorios” donde “no aparecen estas discusiones”. “Es una linda oportunidad y está el desafío de la Defensoría de cómo provocar las preguntas y el debate”, reflexionó.

Lema propone un “ámbito formal de participación” por 45 días para presentar propuestas a la reforma

Este miércoles, el senador del Partido Nacional y excandidato a la IM Martín Lema informó en su cuenta de X que propuso al MTOP “generar un espacio de participación de 45 días junto con organizaciones e instituciones para abordar la movilidad metropolitana”.

La propuesta, a la que tuvo acceso la diaria, está dirigida a la presidenta de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta, Carolina Cosse, y solicita que se remita al MTOP. De acuerdo con el documento, luego de “reuniones mantenidas con diversos actores de la sociedad civil”, el senador constató “una gran preocupación por el futuro de la movilidad en el área metropolitana”.

“Se han planteado dificultades para acceder a la información relativa a los proyectos de transporte en estudio, así como por la necesidad de contar con instancias de intercambio fluido con instituciones competentes”, apunta Lema.

Para el senador, “toda planificación en esta materia debe incorporar de forma integral las dimensiones vinculadas al desarrollo urbano, el patrimonio histórico y arquitectónico, la cultura, la actividad social y comercial, así como la calidad de vida de la población”, y afirmó que “estas variables no pueden ser ignoradas ni consideradas de manera aislada, sino que deben constituir elementos centrales en los procesos de diseño, evaluación e implementación de políticas públicas de transporte”.

En ese marco, propuso la creación de un “ámbito formal de participación” por un plazo de 45 días, en el que “organizaciones e instituciones interesadas puedan presentar interrogantes, sugerencias y propuestas al MTOP”.