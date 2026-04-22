El intendente de Canelones, Francisco Legnani, se contactó con Panorama informativo de la diaria Radio y se refirió al proyecto para reformar el transporte metropolitano. Reconoció que la discusión sobre si construir o no un túnel en 18 de Julio, elemento finalmente descartado por el presidente Yamandú Orsi a instancias del intendente capitalino, Mario Bergara, se “dilató un poquitito”, pero remarcó que la definición era importante porque “a partir de ese momento comenzó a elaborarse el proyecto ejecutivo integral”. Los próximos pasos, explicó, tienen que ver con “la confección de los pliegos y licitar –todo dentro de este año– para efectivamente comenzar con las obras en 2027”.

Legnani remarcó que, como parte de las obras para el troncal que pasa por Avenida Italia y Avenida Giannattasio, en El Pinar se construirá una terminal en un predio de 30.000 metros cuadrados. Sobre la demanda, precisó que la población departamental creció “13% de un censo a otro”, superando actualmente las 608.000 personas, y que la gran mayoría está en la costa, mientras que “bajó la natalidad, en 20 años, en un 50%”. Por el ramal que ingresa al departamento “entran y salen 16.000 personas por día en ómnibus”, sin incluir los vehículos particulares, indicó. El jerarca agregó que en Zonamérica “trabajan 7.400 personas de las cuales 3.100 son de Canelones”, lo que configura “prácticamente otro municipio”.

En base a lo anterior, Legnani reflexionó que con las obras previstas “quedaría solucionada la entrada” a Montevideo por los dos troncales principales, pero resta “la otra entrada, que no es menor, por el eje de ruta 5”. El jerarca indicó que esta vía resulta atractiva para las inversiones, sobre todo por estar a pocos minutos del puerto, y valoró que el tren de pasajeros “sería la solución de ingreso y salida a Montevideo” por ese eje. “Con esas tres soluciones, en un Canelones que envuelve a la capital y con los tres grandes ingresos que tenemos a Montevideo, entendemos que estaríamos dando una solución necesaria e impostergable”, acotó.

El jerarca departamental señaló que tanto los ómnibus articulados (BRT) que están previstos para la reforma como el tren de pasajeros son elementos que “no los está inventando Uruguay” sino que “funciona en la región”, por lo que “si en la región funciona, en Uruguay tiene que funcionar”. “Quienes propusieron este medio para el transporte metropolitano vieron el funcionamiento que tenía en Brasil, en Bogotá y en Medellín. En todos lados funciona y en todos lados se solucionó, por lo tanto no tengo duda de que acá va a ocurrir lo mismo”, afirmó.

Una eventual mejora en los tiempos de viaje podría llevar a que más personas opten por Canelones para residir. Frente a eso, Legnani destacó que están trabajando en saneamiento en el eje de la ruta 5 “con un proyecto que venía del periodo pasado” y en 18 de Mayo, Progreso, Las Piedras, Tala y Sauce. También reparó en el fideicomiso que la Junta Departamental de Canelones aprobó por 28 votos en 31.

“Eso va a posibilitar contar con saneamiento en nuestro principal balneario [Atlántida]. Vamos a tener un retorno por dos vías: porque la Intendencia de Canelones va a estar cobrando la tasa de saneamiento durante el plazo que dure el pago del fideicomiso –que no lo podemos cuantificar ahora– y por las contribuciones inmobiliarias nuevas”, afirmó. También destacó el Hospital de la Costa que se construirá en la ciudad y la represa y planta potabilizadora que OSE prevé para el Solís Chico: “Canelones está preparado para recibir a toda esa cantidad de gente”, enfatizó.

Vinculado a esto, Legnani se refirió al megaproyecto previsto para Médanos de Solymar, y a un aspecto que cobró protagonismo en la discusión pública, como lo es el límite de altura para las construcciones que se realizan sobre la Avenida Giannattasio. Consultado al respecto, dijo que el tema se encuentra en la órbita de la Junta Departamental de Canelones y es “muy respetuoso” de sus tiempos, aunque adelantó su posición: “En la costa hemos autorizado alturas de hasta 20 pisos, 60 metros, que es lo máximo que se permite por parte de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea). En el caso de Médanos, estamos hablando de 1.151 viviendas –es una obra de gran porte– y la altura en este caso sería de 13 pisos. Este intendente no tiene inconvenientes con esa altura”, valoró.

La UTEC de Las Piedras se instalará el 2 de junio con un diploma en gestión inteligente del transporte

El dirigente también se refirió a las amenazas de tiroteos en centros educativos y, citando al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo que “son más viejas que el agujero del mate”. Señaló que los jóvenes manifestaron que “querían suspender las clases del día”, por lo que “cabe a los padres y a las autoridades de secundaria tomar las medidas del caso” aunque hay que estar “atentos” y “darle la dimensión que tiene”. “Es como una onda en Tik Tok que ha circulado no solo en nuestro país sino también en la región de hacer este tipo de pintadas”, acotó.

Asociado a la educación, la Universidad Tecnológica (UTEC) desembarcará en Las Piedras, según anunció ayer el intendente en el conversatorio “Innovación, creatividad y territorio” que tuvo lugar en Atlántida. Legnani precisó que el acuerdo se firmará el 25 de mayo y “la idea es que el 2 de junio pueda estar instalándose en el Parque Tecnológico Canario”. Comenzará con el diploma “Gestión inteligente del transporte”, ligado a que la administración trabaja con las empresas del sector para incorporar una flota eléctrica, aunque la idea es “ir ampliando” y “en la medida de lo posible” contar con “más de una en el departamento”.

Finalmente, Legnani se refirió al programa Más Barrio, que comenzará en Canelones durante el segundo semestre y será en el barrio Corfrisa de Las Piedras. Legnani dijo que implicará la intervención del Ministerio del Interior (MI) pero también “apertura de calles, realización de espacios públicos” e intervención del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. “Una vez que se mejore la situación de las viviendas, eso va a quedar videovigilado por parte del MI”, que le solicitó a la Intendencia de Canelones “la adquisición de 1.200 cámaras” para completar 3.000 tras las 1.800 que se licitaron en el periodo pasado, informó.