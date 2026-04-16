En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Adopción, la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, fue consultada este jueves en rueda de prensa por el llamado a sala, en régimen de interpelación, que fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados con los votos de la oposición. El objeto de la convocatoria, que también incluye al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), es “la situación del sistema de protección de niños y adolescentes bajo tutela del Estado”. El miembro interpelante será el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian.

“Nosotros siempre dijimos que, en los lugares donde nos convocaran para decir, contar y compartir las líneas de acción que tiene esta administración, vamos a estar”, afirmó Romero. La jerarca puntualizó que este año es el primero en el que la actual gestión tiene “presupuesto propio”, si bien resaltó que hay “líneas de acción que ya están ejecutadas”.

Desde la oposición se le reclama a la actual administración que “haya un cambio en la dirección y se tomen acciones”, sobre todo, en vista de las varias muertes de menores a cargo del INAU que se registraron en el último tiempo.

Romero señaló que el directorio del INAU compareció en febrero ante la Comisión Permanente del Parlamento por este tema. Y apuntó que la semana pasada concurrieron a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Diputados para informar sobre la actuación del organismo en el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre en Flor de Maroñas hace un mes. Allí, las autoridades del INAU aseguraron que no recibieron ninguna denuncia al respecto.

De todos modos, Romero reconoció este martes que el Estado tiene que “mejorar”, porque “tenemos que llegar a tiempo”. “Evidentemente no podemos permitirnos esta situación”, subrayó. En ese sentido, apuntó que el INAU está trabajando “con mucho diálogo y con mucha comunicación con las diferentes instituciones” del Estado, “sobre todo, con las que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes”.

La titular del INAU también mencionó que la actual gestión tiene “la ley GAPIIA instalada”, en referencia a la norma de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que fue aprobada en el período pasado y reglamentada a finales del año pasado. “Hay una interinstitucionalidad que se está haciendo carne y que está pretendiendo incluso operativizar todas las herramientas para que estas cosas no vuelvan a pasar”, afirmó.

Por otra parte, consultada sobre el presupuesto del organismo y el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el equipo económico presentará a mitad de año, Romero recordó que, cuando se trató el presupuesto quinquenal, el INAU había “pedido más”. Dijo que el INAU pretende “mejorar el sistema de protección especial de 24 horas y también estar más presente en el territorio, más cerca de los niños y más cerca de sus familias”. “Tenemos muchas líneas de acción que requieren más presupuesto”, agregó.