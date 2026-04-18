El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este sábado en la denominada cumbre “En defensa de la democracia”, que reunió a varios políticos progresistas en Barcelona, España. En el marco del evento, el mandatario uruguayo mantuvo reuniones bilaterales con el presidente de España, Pedro Sánchez, y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La cumbre “En defensa de la democracia” es un espacio político que comenzó a funcionar en julio del año pasado en Santiago, Chile, por iniciativa del entonces presidente chileno, Gabriel Boric, bajo el nombre “Democracia siempre”. A esa primera edición asistieron, además de Boric, Orsi, Sánchez y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Los cuatro estuvieron presentes este fin de semana en Barcelona, si bien Boric dejó la presidencia de Chile en marzo de este año, cuando asumió José Antonio Kast. También viajaron a España Sheinbaum, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, entre otros líderes políticos.

En la previa de la cumbre, la cuenta oficial de Orsi en Instagram publicó una foto del presidente junto a Sheinbaum, Petro y el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin. “Nos encontramos en la previa de la cumbre “En defensa de la democracia” con Petro y Sheinbaum para hablar de lo que nos duele y lo que podemos hacer juntos en la región”, expresó el presidente uruguayo, que también conversó con Lula.

Una vez finalizado el evento, Orsi se reunió con Sánchez. Según informó Presidencia de la República, en el encuentro los dos mandatarios “reafirmaron el vínculo entre Uruguay y España, así como el compromiso compartido con la democracia, el diálogo y la cooperación internacional”. La reunión “permitió reafirmar la importancia del vínculo entre Uruguay y España, además de la defensa de la democracia, el diálogo y la cooperación internacional”.

Asimismo, tal y como estaba previsto, Orsi conversó con Sheinbaum. “Cooperación, diálogo y el impulso a los valores democráticos formaron parte de la agenda entre ambos mandatarios”, informó el gobierno uruguayo. En el encuentro con la presidenta de México también estuvieron presentes Lubetkin y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Por su parte, durante la jornada en España el canciller uruguayo se reunió con la presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García Pérez, en una instancia en la que abordaron el avance de la ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur en la Unión Europea; y también con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de España, Luis Planas.

La misión oficial de Orsi finalizará con una visita al Supercomputing Center de Barcelona y, posteriormente, con un encuentro con la comunidad de uruguayos residentes en la ciudad catalana. Se prevé que la delegación uruguaya parta de regreso al país en la madrugada del domingo.

En simultáneo a la cumbre “En defensa de la democracia”, en Barcelona también se realizó este fin de semana la Movilización Progresista Global (GBM, por sus siglas en inglés). A diferencia de otros presidentes progresistas, Orsi decidió no participar en este evento por tratarse de un evento “muy en el borde de lo que la Constitución te habilita”, según señaló el propio mandatario días atrás. La GBM fue organizada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, así como otras agrupaciones internacionales de izquierda.