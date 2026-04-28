En el marco de la inauguración de un conjunto de viviendas en Campo Galusso (Montevideo), este martes, el presidente Yamandú Orsi fue consultado por la prensa sobre varios asuntos de la agenda, entre ellos, el asesinato de un niño de 1 año y medio en Colón, en el marco de un ataque a tiros en el que también fue herido su padre, de 24 años, quien se encuentra en estado grave.

“Terrible, no hay adjetivo”, manifestó el mandatario. “Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse, lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador”, agregó.

El presidente mencionó el reciente asesinato de un repartidor de Pedidos Ya, que fue apuñalado durante un altercado en el tránsito. “Por supuesto que ahí hay que ir a buscar la causa profunda de por qué estamos cada vez más violentos, pero es una sociedad que se ha deteriorado”, expresó.

Orsi sostuvo que “este tipo de cosas no se resuelven tan fácil”. Dijo que no alcanza con un mayor despliegue policial, si bien puntualizó que esto “es importante”. “Cuando pasa algo así y hay un nivel tan desmedido de violencia es difícil pararlo en el momento; acá tenemos que ser todos conscientes de que todas las muertes valen lo mismo”, manifestó.

El mandatario subrayó que no hay que “pensar que con soluciones simples vos bajás esto, que está tan arraigado en nosotros”. “Por una discusión del tránsito antes podía pasar que la gente se gritara, pero ahora se mata”, señaló.