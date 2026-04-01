OSE anunció este martes la reconstrucción de un dique en Belastiquí, en el departamento de San José, con el objetivo de fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable del área metropolitana. Se trata de una medida que había sido aplicada, de manera provisoria, en el gobierno anterior, durante la crisis hídrica de 2023.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, indicó en una rueda de prensa que el dique estará ubicado “aguas abajo” de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, y señaló que las obras demandarán una inversión cercana a los cuatro millones de dólares. El jerarca apuntó que las tareas de reconstrucción del dique forman parte de un conjunto de “obras adicionales” que lleva adelante la empresa estatal, que empezarán la próxima semana.

Ferrari señaló que en el período pasado el trabajo en Belastiquí “se hizo de manera más precaria”, por lo que ya “estaba previsto” que las obras realizadas se perdieran con “sucesivas crecidas”. En ese sentido, afirmó que la actual administración buscará realizar una obra que “dure un poco más”, en la medida que actualmente hay “menos urgencia”.

Con relación a la obra de Belastiquí, Ferreri agregó: “Podemos hacerla de manera más consistente para que nos dure algunos años, mientras construimos la infraestructura que de fondo nos va a permitir tener mayores herramientas para atender sucesivos eventos de déficit hídrico en el área metropolitana”, en referencia tanto a la represa de Casupá como a la reformulación del proyecto Neptuno.

Asimismo, según informó El País, OSE dispuso el reacondicionamiento del trasvase del río San José en Paso Valdez, una obra que también se llevó a cabo en el período pasado, en el marco de la crisis hídrica que afectó a la zona metropolitana. Se estima que este trasvase esté en funcionamiento en las próximas semanas.

Por otra parte, con respecto a los niveles de trihalometanos del agua de OSE, Ferreri reconoció que en el último tiempo se han registrado “niveles demasiado elevados”. No obstante, el jerarca remarcó que el agua que suministra la empresa estatal “es absolutamente segura para el consumo humano y no implica riesgos para la población”.

Las lluvias del fin de semana tuvieron “un impacto acotado”

Al margen de las declaraciones de Ferreri, OSE difundió este martes un comunicado en el que se señala que hubo “una leve mejora en las reservas de agua destinadas al abastecimiento del agua metropolitana”. Se apunta que las reservas totales alcanzaron los 42 millones de metros cúbicos, esto es, alrededor del 52% de la capacidad total disponible.

En el comunicado de OSE se subraya que el actual escenario es “significativamente más favorable”, en comparación a la crisis hídrica de 2023, “cuando las reservas se ubicaban en torno a los 18 millones de metros cúbicos”.

De todos modos, en la empresa estatal han calculado que las copiosas lluvias que hubo el fin de semana en la capital no fueron de igual intensidad en la cuenca del río Santa Lucía, que abastece a la planta potabilizadora de Aguas Corrientes.

En ese sentido, OSE señaló en el comunicado que en la cuenca del río Santa Lucía se registraron lluvias de entre 15 y 20 milímetros, lo cual “implica un impacto acotado sobre el volumen total de reservas”. En algunos barrios de la capital, en cambio, se registraron lluvias de hasta 100 milímetros.

Desde la empresa estatal indicaron que, si bien las lluvias “colaboran con el sistema de agua potable”, estas “no modifican el escenario de excepcionalidad hídrica, por lo que continúan vigentes las medidas adoptadas para la gestión y preservación del recurso”.

“OSE continúa monitoreando de forma permanente la evolución del sistema y trabajando en la gestión de las fuentes de agua, en un contexto que aún requiere un uso responsable del recurso”, concluye el comunicado.