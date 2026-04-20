Este lunes, Panorama Informativo de la diaria Radio se contactó con la politóloga y dirigente del Frente Amplio (FA) Patricia González, quien se encuentra en España tras su participación en el foro Movilización Progresista Global que tuvo lugar en Barcelona este fin de semana. El presidente de la República, Yamandú Orsi, no asistió al encuentro por considerar que se ubicaba “muy en el borde de lo que la Constitución te habilita”, pero sí viajó a ese país para participar en la cumbre “En defensa de la democracia” junto a otros líderes de la región.

González tildó el evento como un espacio de encuentro “muy importante”, en el que se apersonaron dirigentes políticos, referentes sindicales, integrantes de think tanks y miembros de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, pero “mayormente europeos”: “Es un gran encuentro de pensamiento. Se cruza mucha gente que es poco probable que se encuentre en otro lugar y que discuta junta”, señaló. Como ejes para esos debates identificó el multilateralismo, la desigualdad, la democracia, las tecnologías y los “problemas de propiedad digital”.

Sobre temas concretos que estuvieron en la discusión, destacó la participación del primer ministro de Palestina entre 2019 y 2024, Mohamed Shtayyeh, y dijo que durante el plenario fue “una discusión importante” a la que también refirió el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. A su vez, desde el lado europeo estuvo presente “el debate por la guerra de Ucrania” y la idea de que “tiene que haber un multilateralismo distinto” y “rediseñar una nueva arquitectura de las Naciones Unidas” para que efectivamente funcione.

Sobre ese último punto, dijo que el mandatario de Sudáfrica señaló que África no participa en el Consejo de Seguridad de la ONU y se vuelve necesario un “replanteo de redistribución de poder y replanteo de su arquitectura” que también “tienen que dar los países”.

“El planteo de la desigualdad, también, que en el Sur global es mucho más notorio. Las arquitecturas económicas y el tax the rich”, listó. En ese apartado, opinó que “eran más claras las diferencias” entre las preocupaciones económicas que llegaron desde el sur que las que persisten en el viejo continente: “Para nosotros tiene una sensibilidad mucho más importante de lo que tiene para Europa”, afirmó.

“Las derechas están organizadas”

Consultada por posibles planteos para enfrentar lo anterior, González señaló que hay “un proceso de investigación” que inició un equipo técnico encabezado por el economista Gabriel Zucman. “Con los datos públicos, lo que intentan mostrar es cuáles serían las posibles medidas a tomar en cada uno de los países”, indicó.

En base a una conferencia que Zucman realizó durante el encuentro, la dirigente política indicó que “los Estados son cada vez más pobres porque recaudan menos”, ya que “los capitales tienen condiciones para no pagar impuestos”. Además, “la incorporación de la tecnología y la inteligencia artificial reduce puestos de trabajo y capacidad efectiva de controlar quién aporta a seguridad social”, un tema que preocupa a Europa.

Así, la discusión remite a “cómo se redistribuye”, porque “también hay un planteo del tipo de humanidad que estamos construyendo”, ya que “hay cada vez más personas pobres y hay cada vez más personas más ricas”. De cara al futuro, valoró que se “abrieron líneas de elaboración y de pensamiento”. Mencionó el Foro Progresista de Partidos Políticos en agosto y el Congreso Panamericano de Parlamentarios en ese mismo mes y aseguró que “se van a ir encontrando cada vez más espacios para que donde haya encuentros progresistas haya otras conversaciones y otros diálogos que sigan la misma línea”.

“Está claro que las derechas están organizadas y que organizan ideas comunes”, por lo que “en el momento en el que estamos es imprescindible encontrarse y trabajar sobre algunos lineamientos comunes más allá de las grandes diferencias que podemos tener entre nosotros”, reflexionó González.

“El FA te escucha” y la “rara avis” uruguaya

“La gente se sorprende cuando nosotros decimos que se recorrió todo el país escuchando a la gente”, afirmó González sobre la explicación del programa “FA te escucha” que realizó el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. Dijo que Pereira “tuvo muchas reuniones” en Barcelona porque “para los progresismos europeos esos mecanismos de diálogo que nosotros tenemos con las bases y las personas son nuevos y son distintos”.

Agregó que el Frente Amplio uruguayo es una “rara avis” en lo que hace a su integración, ya que “implica un tipo de subjetividad política de construcción con otros compañeros que son distintos”, siendo que, en otras partes del mundo, la socialdemocracia y los partidos comunistas “siempre están separados”. “Los países más grandes miran más para adentro, siempre ha sido así y tiene sentido, pero en este momento –y creo que eso también tiene que ver con un legado ‘mujiquista’ que sostiene el Uruguay–, donde es más necesario construir regionalismo latinoamericano, los países que tienen mayor vocación de construcción colectiva, de encontrarse y sentarse con otros, tienen un lugar importante”.