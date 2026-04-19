El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, participó este fin de semana en la Movilización Progresista Global, un encuentro internacional que tuvo lugar en Barcelona y que fue organizado por la Internacional Socialista y la Alianza Progresista, entre otras agrupaciones. Tal como había adelantado a la diaria, Pereira habló en la cumbre sobre la experiencia del programa “El FA te escucha”, la iniciativa de diálogo territorial que el partido desplegó durante el período pasado, cuando era oposición, y que se relanzará el 28 de abril.

En un panel junto con otros referentes progresistas de la región –como la senadora colombiana María José Pizarro, del oficialista Pacto Histórico, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena–, Pereira comenzó su intervención “con una autocrítica del Frente Amplio”, que “también es pertinente para la mayoría de las izquierdas de América Latina”.

“Hemos perdido bastante la humildad”, afirmó. “No le podemos hablar al pueblo en un lenguaje que no comprenda; porque esa no es la tarea de un militante político y social”, señaló Pereira, quien de todos modos puntualizó que el objetivo tampoco es “bajar el debate”.

En ese sentido, Pereira se refirió a la herramienta para “escuchar qué opinaban las organizaciones sociales” que el FA puso en marcha tras la derrota electoral de 2019, en el marco de su proceso de autocrítica. Dijo que se trató de un “trabajo territorial”, mediante el cual el FA “visitó 307 localidades” en casi dos años, en un contexto de reclamos de la ciudadanía por no haber sido escuchada y “en medio de una pelea ideológica”.

El objetivo de “El FA te escucha”, continuó, “era que hubiera un Frente Amplio capaz de darle disputa a la derecha uruguaya”. “No era un objetivo tan ambicioso, era un dispositivo organizativo, un dispositivo de intercambio y articulación con la gente, a quienes nosotros creemos representar, pero que no siempre nos votan”, señaló, y agregó que lo “desgarra” cuando “una parte de los trabajadores asalariados, sobre todo los peor pagos, terminan votando a la derecha”.

Pereira apuntó que durante la gira de “El FA te escucha”, en total, “1.160 personas salieron a escuchar” y a “tomar nota de qué cosa nos estaban diciendo y procesarla”. Este proceso, sostuvo, “nos dio un balde de humildad”.

Resaltó que, como resultado de la iniciativa, entre otras que se desplegaron, el FA pasó de una “intención de voto de 25% a 42%”. “Nos permitió analizar el presente, pero sobre todo construir una perspectiva progresista. No abandonar nuestros principios y valores para conquistar votos, [sino] mantener nuestros principios y valores para conquistar votos”, expresó.

Entre las conclusiones a las que arribó el FA, Pereira mencionó que el resultado electoral de 2019 se debió a que “perdimos la humildad”. Dijo que, en las recorridas, la gente transmitió que “nos sentíamos gobernantes, que teníamos todas las respuestas bajo el brazo, que no éramos capaces de escuchar demandas de sectores de la sociedad”.

En ese sentido, sostuvo que si el FA hubiese escuchado antes “no hubiéramos perdido la elección”, porque “la gente reconocía los avances” de los gobiernos frenteamplistas, pero tenía dificultad para vincularse. “Gobernamos para la gente, pero por momentos nos olvidamos de gobernar con la gente. Y si la izquierda tiene una ventaja sobre la derecha es que puede gobernar con la gente”, afirmó.

Con respecto a la nueva edición de “El FA te escucha”, Pereira afirmó que “para nada” se trata de una campaña electoral, sino de una “campaña política”. El FA se propone visitar 303 localidades y 2.200 organizaciones sociales en los próximos dos años y medio para “entender dónde están los problemas de la gente y procesarlos”, en el marco de una “coordinación entre el partido y el gobierno para dar respuesta desde la primera hasta la última demanda que llegue”, e incluso “para responder que no vamos a estar de acuerdo con esa demanda”.