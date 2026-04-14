Este martes, el presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, visitó Panorama informativo de la diaria Radio. El jerarca valoró que “el Inisa está muy bien” y “desplegando un arsenal de actividades sin precedentes”, a pesar de que vivió una “sucesión de conflictos” que desencadenaron el cierre del centro de Bulevar Artigas y Cufré, unidad que alojaba a 11 personas con perfiles “muy complicados”, de los cuales seis participaron en los motines. Sin entrar en detalles, Saavedra afirmó que algunos están vinculados a grupos criminales que operan en Uruguay.

Precisó que con ese grupo se están desarrollando conversaciones y encuentros regulares cada 15 días para lograr “un pacto de convivencia que nos satisfaga a todos mientras dura su permanencia en el Inisa”. Saavedra prevé reunirse con las familias “a la brevedad” y cree que se va a lograr “un acuerdo de satisfacción para las partes” en línea con los deseos de “todo el directorio del Inisa, todos los funcionarios y todos los educadores”.

“Cuando se trabaja en estos territorios uno sabe que estas cosas pasan. Yo tengo el cuero curtido, así que cosas como estas he visto millones en mi vida. Esta tuvo cierta espectacularidad, fue muy seguida en el tiempo y fue condimentada por episodios que se tienen que investigar que son curiosos”, acotó.

Consultado sobre esos elementos, sostuvo que en el último episodio hubo “o un error funcional gravísimo o un hecho que merece ser investigado por la Fiscalía”, por lo que están terminando los últimos procedimientos internos para presentar una denuncia penal. “Yo tengo la íntima convicción de que algo raro sucedió”, pronosticó.

“Que la próxima administración se encuentre con mucha plata en la cajita”

Saavedra aseguró que la institución desarrolla un proceso de “racionalización de los recursos”. En ese marco, valoró que el inmueble de Bulevar Artigas y Cufré es “un gigantesco espacio, muy bien ubicado en la ciudad, con gran valor inmobiliario y completamente inadecuado para cualquier trabajo de carácter socioeducativo”, por lo que se preparan para vaciarlo y venderlo. Ya hay ofertas que rondan los ocho y diez millones de dólares, “antes de empezar los procedimientos competitivos”, resaltó.

“Ese dinero yo lo quiero dejar en una caja y que la siguiente administración encuentre un Inisa con superávit fiscal, con mucha plata en caja. Estoy recontra podrido de que las instituciones que trabajan con el pobrerío siempre sean instituciones pobres, y nosotros tenemos el propósito de usar bien lo que tenemos, racionalmente, de modo eficiente, y de que la próxima administración se encuentre con mucha plata en la cajita”, aseveró.

El 30 de abril inicia la formación en conjunto entre el Inisa y el MDN

“Para mí estoy en el mejor lugar del mundo”, afirmó Saavedra sobre su rol y expresó su confianza en el trayecto que transita la institución. Sostuvo que episodios como los motines “consumen mucha energía”, y sobre sus declaraciones que generaron polémica –en referencia a que los responsables eran “delincuentes de poca monta”–, lo justificó en que aprovechó para “plantear algo que en algún momento iba a ser planteado”, con “un poquito más de energía”. A su entender, tuvo éxito, porque “el poder político reaccionó”: “Tuvo la gentileza, una vez más, el presidente de la República de llamarme”, recordó.

En suma, indicó que su discurso fue “absolutamente premeditado” y para “provocar estas otras cosas”, aunque reconoció arrepentirse de la expresión “delincuentes de poca monta”, ya que lo que intentaba transmitir era “quiénes se creen que son”. “Estoy feliz donde estoy. Estamos muy felices con todas las cosas que estamos viviendo en el Inisa, muy convencidos, y marchando a un ritmo vertiginoso”, aseguró Saavedra, y agregó que todas las propuestas programáticas presentadas están en curso.

El 30 de abril inicia la formación en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, compuesta por un conjunto de “actividades de carácter formativo” y otras “de carácter grupal” para 21 jóvenes –como visitar la fortaleza del Cerro o ir a conocer la base Boiso Lanza–, que durarán aproximadamente seis meses. “Si las cosas funcionan bien, como estamos seguros de que van a funcionar, empezarán otros 20 y así seguiremos”. La semana pasada también inició el programa Cosechando Esperanzas, que lidera Richard Read, con un cupo para 80 jóvenes que se completó, y “ya hay 150 empleos formales conseguidos” fijos que podrán mantener una vez transiten el programa y salgan en libertad, indicó.