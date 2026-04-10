Sesionó de forma inaugural el Consejo Nacional Honorario del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). El órgano fue dispuesto con la promulgación de la Ley de Regulación y Control del Cannabis, en diciembre de 2013, y tiene por objetivo asesorar a la Junta Directiva del Ircca con respecto a sus cometidos.

Sin embargo, no fue sino más de 12 años después que se constituyó y reunió por primera vez: el año pasado, el Ircca convocó a actores y organizaciones del sistema interesados, y tras un proceso de selección, el Poder Ejecutivo los designó este marzo. Según informó entonces la diaria, los representantes de los clubes de membresía son Juan Manuel Varela y Rosina Yemini –titular y suplente–; por los cultivadores domésticos, Julio Rey y Margarita Olivera, y por las empresas licenciatarias, Juan Pérgola y Federico Sasson.

También integran el Consejo Nacional Honorario el Consejo Directivo del Ircca, delegados del Poder Ejecutivo –la Junta Nacional de Drogas (JND), además de los ministerios de Economía y Finanzas, Educación y Cultura, Industria, Energía y Minería, Interior y Salud Pública–, un representante del Congreso de Intendentes y un representante de la Universidad de la República.

En diálogo con la diaria, el director ejecutivo del Ircca, Martín Rodríguez, explicó que la reunión de este viernes se resumió en formalidades administrativas, y que se abordaron el marco normativo, los cometidos y las formas de trabajo del Consejo. Añadió que “estuvo sobre la mesa” información que puede ser tomada como “insumo”, y que “orienta las discusiones por venir”.

Rodríguez apuntó al informe de evaluación de la política del cannabis –que el Ircca presentó junto con la Secretaría Nacional de Drogas el mes pasado– y al “trabajo de definición” de la Estrategia Nacional de Drogas de la JND para este quinquenio como dos elementos que serán una “línea de base” desde la que trabajar. También expresó que la instancia “pretendió cumplir” con el “hito” de “tantos años después: instalar por primera vez” el ámbito para “destacar la potencia del espacio y las expectativas de cada uno de los participantes”.

Según dijo, se acordó una reunión para el próximo mes para “iniciar con la agenda de trabajo”. De acuerdo con el director, en un principio la intención es sesionar cada tres meses, “de manera de poder darle continuidad a lo largo del año”, permitiendo a su vez “distintas actividades de los distintos participantes que requieren ida y vuelta con el Ircca o con otras instituciones del sector”, que “también se pueden dar de manera más bilateral”.

El director señaló que “el objetivo con el que viene trabajando el Ircca” apunta a “expandir la cobertura de los distintos mercados formales del cannabis para los distintos usos que prevé la ley”. Indicó que “para eso el uso de la evidencia disponible” y “la participación de los distintos actores y las distintas voces del sector” son algo “muy importante”, ya que “va a haber que seguir mejorando las herramientas de trabajo y también incluso el marco regulatorio”.

En esta línea, consideró que, “si bien los resultados –como muestran los informes de evaluación– vienen siendo favorables, también se iluminan algunos problemas que tiene el sistema para poder seguir mejorando y cumpliendo mejor los objetivos”. “En esa línea estamos trabajando y tenemos expectativas ciertas de que el Consejo Nacional Honorario aporte en el mismo sentido”, concluyó.

“Rigideces” y “limitaciones burocráticas”

Los problemas en torno a los que Rodríguez considera que debe trabajar el Ircca son variados y están relacionados con el diseño del sistema de registros, así como con “rigideces” y “limitaciones burocráticas” que “hacen que transitar por el sistema formal pueda ser más dificultoso”.

Con respecto a la posibilidad de permitir el acceso de extranjeros no residentes al mercado regulado, algo que había dicho que se estaba estudiando, el director del Ircca recordó que se busca “la mejor alternativa” para garantizar que “puedan acceder con el mismo nivel de seguridad y en condiciones similares a lo que pasa con los extranjeros que residen en el país, más allá de cuál sea el motivo de su estancia”. Si bien esto no se abordó en la sesión de este viernes, no descartó que pueda ser un tema a futuro, puesto que la comisión “es un ámbito consultivo que tiene agenda totalmente abierta”. “Todos los temas relacionados a la regulación del cannabis pueden ser incorporados al orden del día que vayamos a tratar”, afirmó.