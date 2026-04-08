Este miércoles, la diaria Radio recibió al subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Christian Di Candia, a un día de que el gobierno presentara la estrategia nacional para las personas en situación de calle. Dijo que la sensación es de “justicia” porque abarca “todos los componentes necesarios” y es necesario “trabajar con mucha fuerza en los derechos” de esa población.

“Incorpora miradas de experiencias internacionales como la vivienda primero y experiencias que se han hecho de forma piloto en el Uruguay, como las viviendas colectivas o con acompañamiento social”, indicó. Además, reparó en que el MVOT ya tiene más de cinco millones de dólares colocados en la situación de calle que se canalizan “a través de convenios sociales, subsidios de alquiler y compra de vivienda para los proyectos colectivos”.

Según el jerarca, el plan plantea un abordaje interinstitucional y multidisciplinario “por primera vez con mucha fuerza”. Sobre la captación, señaló que muchos “fácilmente se van a incorporar” a esquemas orientados, por ejemplo, a la vida productiva en el medio rural, pero también hay quienes deberán ser incluidos con los “mecanismos legales” y un “abordaje técnico”.

Respecto al aporte MVOT, lo primero que destacó es que “se mantienen todas las políticas” actuales a través de sus direcciones, pero también señaló que la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana “va a colocar recursos en este 2026 cercanos a los dos millones y pico de dólares hacia este plan que va a liderar el Mides”.

“La idea es pasar de 700 situaciones concretas de personas en planes que incorporan la vivienda como factor de trabajo hacia la situación de calle a más de 3.000 cupos en 2028”, acotó. No será necesariamente una vivienda por persona, sino “diferentes abordajes” como viviendas colectivas con acompañamiento social, viviendas colaborativas o “modificar algunos de los trabajos en refugios para que genere el abordaje desde vivienda permanente”.

Viviendas vacías, Ley de Vivienda Promovida y monoambientes

Sobre las viviendas vacías, sostuvo que no necesariamente se destinarán a personas sin hogar pero “son un punto clave” en la gestión porque su cantidad es una “injusticia política, ética y humana”, además de que a veces forman parte de la “especulación inmobiliaria”. Las cooperativas “tienen más de 400 viviendas vacías en todo el país” y, solo en la Ciudad Vieja, “de esos casi 300 padrones que hoy están abandonados, en realidad cuando uno va a ver el detalle más del 80% están al día”, aunque hay un “restante que tiene deudas” y un “restante mínimo” que puede ser recuperable a través del proyecto de ley que se votó en el Senado. Por otro lado, en relación a la Ley de Vivienda Promovida —pensada para aumentar el stock habitacional al promover la construcción en barrios con baja inversión a través de exoneraciones fiscales—, sostuvo que a pesar de tener un objetivo “muy claro” no “dio respuesta al acceso a la vivienda a los sectores medios como se pretendía”: “Claramente hay una apropiación de los capitales que generan renta a través del mercado inmobiliario que compran más del 80% hoy de la vivienda que se genera a través de la vivienda promovida”, dijo.

Sobre las medidas para abordar lo anterior, dijo que procederán con cambios como un “aumento al 95% al crédito del Banco Hipotecario Del Uruguay (BHU)” —hoy en 80%, indicó— y “la incorporación de subsidios al pago de la cuota de ese crédito” que puede ascender hasta el 30% y “queda igual o inferior al pago de un alquiler”. Además, indicó que modificaron el plan Entre Todos para que el acceso a las viviendas sea “a través de sorteos del propio MVOT y que no sean los constructores quienes eligen”, además de que el subsidio sea “revisable” cada determinada cantidad de tiempo.

Sobre los monoambientes y su vínculo con esa ley a partir de su incorporación en 2020, dijo que hoy en día “se puede construir al amparo de la Ley de Vivienda Promovida con cualquier precio de venta al mercado”. En ese sentido, incorporaron un tope de precios y las constructoras deben “presentar proyectos de hasta 100 viviendas que lleven un precio topeado a la hora de presentarse al mercado para la población”, lo que permite la extensión del crédito del BHU y el subsidio del MVOT.

Además, se trabaja en una “zonificar”: “Yo diría que en los próximos meses, quizás sobre mitad de año, ya sepamos cuál es esa zonificación y a partir de allí los incentivos impositivos de la Ley de Vivienda Promovida solo van a estar en determinadas zonas”, indicó. “Es real que el monoambiente es un agente en el mercado especulativo. Es muy difícil que una familia o que una persona piense a mediano y largo plazo un proyecto de vida en un monoambiente de 25 metros cuadrados y no es el objetivo del MVOT ni de la política de vivienda promover este tipo de construcciones”, cerró.