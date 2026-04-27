Buzos de la Prefectura Nacional rescataron este lunes por la tarde el cuerpo de un hombre que cayó al Río de la Plata en su auto en el puerto del Buceo.

Según informó a Subrayado el vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, el conductor ingresó en su vehículo a la escollera del puerto “a muy alta velocidad” y se “arrojó” al mar tras tirar abajo la valla que controla el acceso al lugar. No agregó detalles, sin embargo, sobre las razones detrás del hecho.

Los buzos debieron trabajar en un rango de profundidad de entre dos y 15 metros. Camejo añadió que hubo dificultades para retirar el vehículo producto de las corrientes de la zona, y que personal de Bomberos permanecería en el lugar de ser necesario abrirlo en caso de haber más cuerpos.