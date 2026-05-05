Este martes en Maldonado, en el marco de la gira “El FA te escucha”, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, fue consultado en rueda de prensa sobre la visita del presidente Yamandú Orsi a un portaaviones estadounidense el sábado, acompañado del embajador de ese país, Lou Rinaldi. El hecho generó críticas dentro del propio gobierno, como las del ministro de Trabajo, Juan Castillo, y en la interna del FA, aunque también hubo expresiones de respaldo, fundamentalmente de referentes del Movimiento de Participación Popular.

Pereira aceptó que en el FA “conviven opiniones” distintas sobre este tema: “Convive la opinión de que es una visita protocolar que un jefe de Estado tiene que hacer cuando se lo invita”, y “convive la opinión de que en un momento de guerra, como el que estamos atravesando, no es lógico que se asista a un portaaviones que es de guerra, por más que hoy no esté teniendo acciones de guerra”.

Consideró que “no hay que dramatizar”, porque estas posiciones distintas “han convivido a lo largo de la historia” del FA. Mencionó como ejemplo la “polémica” que surgió a la interna de la coalición de izquierda cuando el expresidente estadounidense George Bush visitó la estancia de Anchorena durante el gobierno de Tabaré Vázquez. “Hay que saber procesar las diferencias. Hay que saber buscar las posiciones del FA y construir un consenso que nos permita avanzar en otros temas en los que hemos avanzado sustancialmente”, evaluó.

De todos modos, afirmó que él “no hubiera ido” al portaaviones. “Pero no quiere decir que esto transforme a Yamandú ni a favor del imperialismo ni a favor de la guerra. Fue a hacer una visita protocolar, hay que darle la dimensión que tiene. Luego, por distintos motivos, yo no hubiera ido, pero no significa que esto transforme a Yamandú en ninguna otra cuestión que en un militante de la izquierda que le toca ser presidente de los uruguayos”, señaló. Dijo, además, que está “muy tranquilo” porque conoce a Orsi y sus ideas.

Sobre las críticas a la visita formuladas por el PIT-CNT,, que en un comunicado opinó que la acción del presidente fue “contraria a los valores por la paz y contra la guerra”, Pereira indicó que la central sindical “tiene la independencia, que la derecha en todo momento niega, de dar las opiniones que quiera, y muchas de sus opiniones son críticas con el Frente Amplio, con su gobierno”. “Bueno sería que todas las opiniones del movimiento sindical estuvieran a favor del gobierno”, afirmó.