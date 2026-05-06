Martín Vallcorba y Gabriel Oddone, el 4 de mayo, durante la reunión con representantes de República AFAP y de la Asociación Nacional de AFAP.

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), que nuclea a las tres administradoras privadas que operan en Uruguay –Itaú, Sura e Integración–, valoró la instalación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para analizar las orientaciones y recomendaciones que surgieron del Diálogo Social con relación al régimen de ahorro individual.

Este lunes, una delegación de Anafap fue recibida en la sede del MEF por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y por el director de la OPP, Rodrigo Arim. Al término del encuentro, el gobierno informó que dispuso un espacio de intercambio con las AFAP durante 60 días para evaluar el conjunto de modificaciones planteadas en el documento final del Diálogo Social.

En ese documento se plantea, entre otras cosas, que “las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”, lo que desvincularía a las administradores del manejo directo de las cuentas de ahorro individual. En este escenario, las AFAP mantendrían “la función de inversión y rentabilización” de los fondos previsionales.

En rueda de prensa, Oddone reiteró este lunes que para la actual administración “el sistema de capitalización obligatorio forma parte del sistema” y remarcó que “los fondos de ahorro individual son propiedad de los individuos”.

En el comunicado, Anafap afirmó que en la reunión con el equipo económico “se acordó trabajar para mejorar el funcionamiento del régimen de ahorro individual obligatorio, en busca de incrementar la rentabilidad neta acumulada para los trabajadores”, mediante “la revisión de los costos operativos, el fortalecimiento del marco regulatorio para la competencia y la gestión de inversiones y la mejora en la relación entre afiliados y administradoras”.

En la agenda acordada ambas partes también se proponen “impulsar el desarrollo del mercado de valores doméstico, promoviendo mayor profundidad y liquidez, especialmente en moneda local, en línea con los objetivos del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central”.

Asimismo, Anafap manifestó que, a 30 años de la instalación del sistema previsional mixto, “el régimen de ahorro individual ha demostrado su capacidad para generar valor para los afiliados” y ha permitido “canalizar ahorro de largo plazo hacia el desarrollo del país”. En ese sentido, se señala que “cualquier proceso de análisis o eventual ajuste debe partir de lo construido, preservando los aspectos que han demostrado solidez” y que “contribuyen a la confianza en el sistema”.

“El inicio de un espacio de trabajo es un paso positivo para abordar los desafíos del sistema previsional, con soluciones responsables y sostenibles”, se remarca en el comunicado.