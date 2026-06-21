45% está de acuerdo con las movilizaciones de los transportistas, según encuesta de la Usina

El nivel de apoyo es superior, en cuatro puntos porcentuales, que el que concitó el paro general parcial convocado días atrás por el PIT-CNT.

El rechazo de los denominados “transportistas autoconvocados” a la guía electrónica para el transporte de carga, con la que el gobierno pretende tener mayores controles en el sector, escaló hasta desembocar en una movilización con un centenar de camiones en el puerto de Montevideo. Sin embargo, en los últimos días las protestas –que también incluyeron un reclamo en contra del aumento de los combustibles– quedaron en suspenso y el tema se trasladó al Parlamento, que recibió tanto a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como a los propios autoconvocados.

En este marco, la Usina de Percepción Ciudadana hizo un relevamiento para conocer las opiniones de la sociedad uruguaya al respecto. En términos generales, un 45% dijo estar de acuerdo con las “movilizaciones de camioneros y productores en varias rutas nacionales en todo el país en señal de protesta contra la guía de carga y el aumento de combustibles”, un 30% se mostró en desacuerdo y un 13% no se expresó ni a favor ni en contra. El restante 12% dijo no estar al tanto de las protestas o prefirió no responder la pregunta.

En el detalle de la información se observa que las personas con un nivel socioeconómico más bajo son las que más apoyan las movilizaciones; en ese segmento de la población el respaldo alcanza 60%. En contrapartida, el menor apoyo se ubica en el nivel socioeconómico medio, con 40% de aprobación.

Por otra parte, la encuesta revela que prácticamente ocho de cada diez (79%) votantes de la Coalición Republicana está de acuerdo con las movilizaciones. Dicho porcentaje cae a 19% entre los votantes del Frente Amplio (FA).

Solo 13% adhirió al paro parcial del PIT-CNT

La Usina también midió el grado de apoyo de la población al paro general parcial que llevó adelante el PIT-CNT el 10 de junio. La central sindical se movilizó bajo la consigna “Por un Uruguay de transformaciones profundas: por justicia social, trabajo y salario”, y reclamó, entre otras cosas, mayores recursos para la educación y para combatir la pobreza infantil.

De acuerdo con las opiniones recabadas en la encuesta, 41% dijo estar de acuerdo con la medida dispuesta por el PIT-CNT –es decir, cuatro puntos porcentuales menos en comparación con la movilización de los transportistas–, 30% dijo estar en desacuerdo y 19% dijo no estar ni acuerdo ni en desacuerdo. El restante 10% dijo no estar al tanto de las protestas o prefirió no responder la pregunta.

En el desglose de los datos se observa que en los niveles socioeconómicos bajos el respaldo a la medida de la central sindical es mayor (46%). El porcentaje disminuye en el nivel socioeconómico medio (43%) y se sitúa por debajo del promedio en el nivel socioeconómico alto (35%).

Con respecto a la identificación político-partidaria, más de la mitad (56%) de los votantes del Frente Amplio se expresaron a favor de la medida del PIT-CNT. En cambio, apenas dos de cada diez (19%) votantes de la Coalición Republicana respaldaron el paro.

Por otra parte, en cuanto al grado de adhesión al paro convocado por la central sindical, 66% contestó que no se unió al paró, 16% respondió que tampoco detuvo sus actividades pero que le hubiese gustado hacerlo y solamente 13% contestó que efectivamente detuvo parcialmente su trabajo.